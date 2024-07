Gaudeix de Música, Cultura i Diversió aquest estiu en el Festival Nits Màgiques

Aquest estiu, el Festival Noches Mágicas a Sant Joan d'Alacant, promet nits inoblidables plenes de ritmes vibrants, veus espectaculars i una atmosfera inigualable. Amb una variada programació que inclou una mescla eclèctica d'estils musicals i artistes de renom nacional i internacional, hi ha propostes per a tots els gustos.

Veus úniques i ritmes nacionals

Cada any amb més oferta d'estils i propostes que donen l'oportunitat de gaudir de Noches Mágicas, el cartell 2024, a més de la programació de concerts que ens porten a l'essència dels 80, inclou una proposta d'artistes i grups nacionals amb veus úniques i amb segell nacional com és el flamenc.

La Feria Party es un evento que recrea el espíritu festivo de la Feria de Abril de Sevilla. / INFORMACIÓN

Silvia Pérez Cruz - 28 de Juliol

La talentosa Silvia Pérez Cruz puja a l'escenari el 28 de juliol. Amb una veu que ha sigut descrita com a hipnòtica i commovedora, Silvia contagia amb el seu estil únic que fusiona el flamenc amb la música popular i el jazz. Coneguda per la seua capacitat per a transmetre profundes emocions a través de la seua música, la seua actuació serà una experiència íntima i emotiva que no et pots perdre.

Silvia Pérez Cruz. / INFORMACIÓN

Los del Río i Feria Party - 2 d'Agost

El 2 d'agost, arriba una nit de festa i diversió amb Los del Río, els llegendaris intèrprets de l'èxit mundial "Macarena" i “Sevilla tiene un color especial”. Amb el seu contagiós ritme i energia, faran ballar tota la nit als assistents. I per a fer la nit encara més especial, després de la seua actuació tindrà lloc la Feria Party, un esdeveniment que recrea l'esperit festiu de la Fira d'Abril de Sevilla. Gaudeix de música, ball, llums i tota l'alegria d'aquesta tradicional celebració andalusa sense eixir d'Alacant.

Mocedades i Los Panchos - 4 d'Agost

El 4 d'agost, el festival celebrarà una trobada inoblidable amb la música romàntica. Mocedades, que està celebrant el seu 50 aniversari sobre els escenaris, s'unirà a Los Panchos per a oferir una nit plena de nostàlgia i emocions. Amb èxits atemporals com "Eres Tú" i "Caminito", Mocedades ha deixat una empremta indeleble en la música espanyola. Per part seua, Los Panchos, amb el seu inconfusible estil de boleros, afegiran un toc de romanticisme i elegància. Serà una vetlada perfecta per a gaudir en parella, pares i fills o amb amics, recordant els grans clàssics de la música.

Israel Fernández - 11 d'Agost

L'11 d'agost, el flamenc prendrà l'escenari amb l'actuació d'Israel Fernández. Considerat un dels grans noms del flamenc actual, Israel combina una tècnica impecable amb una profunda connexió emocional en les seues interpretacions. Amb la seua veu poderosa i el seu estil apassionat, promet portar al públic a un viatge a través de les arrels i l'evolució del flamenc. La seua actuació serà una mostra de l'art i la cultura que ha fet del flamenc un patrimoni universal.

El flamenc prendrà l'escenari amb l'actuació d'Israel Fernández. / INFORMACIÓN

A més, el cartell d'aquesta edició compta amb altres dates que conformen una proposta variada i completa d'estils: 25 de juliol, Rozalén; 26 de juliol, God Save the Queen; 27 de juliol, 80’S Summer Party amb La Frontera, La Guardia i Los Rebeldes; 31 de juliol, Ángel Martín; 03 d'agost 0’S Summer Party amb Javier Ojeda, Celtas Cortos i Seguridad Social; 08 d'agost, Miranda!; 10 d'agost, Music in the Garden amb Crystal Fighters, ELYELLA, Karavana i Olivia.

Una experiència exclusiva, més que un concert

La Finca de los Jardines de Abril, amb un aforament per a no més de 1900 persones i on cada racó conta una història, és el màgic escenari del Festival Noches Mágicas, un esdeveniment que celebra la unió perfecta entre naturalesa i cultura.

En cada racó de Jardins d'Abril, la naturalesa i l'arquitectura s'entrellacen en una abraçada eterna, i creen un entorn únic i especial. Cada visita deixa una empremta indeleble en el cor dels qui tenen la sort d'experimentar la seua màgia.

Feria Party 2023 en una fotografia d'arxiu. / INFORMACIÓN

Cada nit programada promet ser una experiència íntima, irrepetible i verdaderament màgica. Cada detall ha sigut acuradament pensat per a oferir-te un ambient inigualable i una oferta d'entreteniment sense comparació.

A més dels concerts programats del 25 de juliol a l'11 d'agost, cada nit amb l'entrada, el festival ofereix una àmplia varietat d'activitats. Els assistents poden gaudir d'exposicions de pintura, d'un market artesà, d'una Zona Gastro amb dues propostes: una selecció de foodtrucks i l'elegant Restaurant Luna by Tere Catering. Les performances i un concert diari en l'Escenari Jardí són els encarregats d'animar l'espera fins a l'inici del concert principal. En finalitzar les actuacions, les sessions de DJ prolonguen la festa fins a la matinada.

Entrades i Més Informació

Les entrades per al Festival Nits Màgiques estan disponibles en la web oficial del festival.

