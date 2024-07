Aquests són els municipis d'Alacant on hi haurà noves aules per a xiquets amb necessitats especials

La Conselleria d'Educació ha anunciat la posada en marxa el pròxim curs de 40 noves aules per a xiquets amb necessitats especials en col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana. A la província s'habilitaran 17 unitats en els municipis d'Alacant (3), Albatera, l'Alfàs del Pi, Almoradí, Benidorm (2), Cocentaina, Devesa de Campoamor, Elx (2), Ibi, la Vila Joiosa, Santa Pola, Teulada i Villena.

D'aquesta manera, a partir de setembre comptarà amb noves aules UECO, aquelles destinades a escolars amb discapacitats psíquica o motriu i trastorns de desenvolupament, que necessiten suport individual i específic, de les quals 29 se situaran en Centres d'Educació Infantil i Primària i 11 en Instituts d'Educació Secundària.

Amb aquest increment, hi haurà un total de 295 unitats a la Comunitat Valenciana: 139 a la província d'Alacant, 107 en la de València i 49 a Castelló, segons l'Administració autonòmica.

El departament de José Antonio Rovira ha advertit que el curs 2024-2025 "serà quan es produïsca l'increment més gran d'aules UECO dels últims anys, ja que en el de 2020-2021 va haver-hi un augment de 7; en el de 2021-2022 van ser 8 aules més; en 2022-2023 les aules UECO van augmentar en 17; i el curs 2023-2024 que acaba de concloure va comptar amb 24 més".

Per províncies, aquestes aules s'incrementen en 12 col·legis públics i en cinc en instituts de la província d'Alacant; en 13 CEIP i 5 IES de la de València; i en 3 CEIP i 2 en IES de la província de Castelló.

Una xiqueta i una mestra en una classe a Alacant / Pilar Cortés

Informes dels alumnes

La directora general d'Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig, ha explicat que la decisió de posar aquestes unitats en funcionament “s'ha pres després d'estudiar els corresponents informes sociopsicopedagògics de l'alumnat per al qual es proposa aquesta modalitat d'escolarització”.

La representant autonòmica ha destacat que a través d'aquestes aules "es pretén donar resposta a la inclusió educativa de l'alumnat en els centres docents, garantint els principis de qualitat, igualtat d'oportunitats, equitat i accessibilitat universal a l'educació".

Segons va informar la setmana passada el departament autonòmic, en els centres d'Educació Infantil i Primària que incorporen Unitats Específiques en Centres Ordinaris (aules UECO) s'incrementarà la dotació, amb un lloc docent del Cos de Mestres de l'especialitat de Pedagogia Terapèutica, un lloc docent del Cos de Mestres de l'especialitat d'Audició i Llenguatge, i un lloc d'educador d'Educació Especial.

A més, en la carta enviada als col·legis i instituts es va indicar que els centres docents preferents per a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat motriu disposaran de tres llocs de treball docents de l'especialitat de Pedagogia Terapèutica i dos de l'especialitat d'Audició i Llenguatge, segons Educació.

No obstant això, els sindicats han anat advertint en les últimes setmanes, després de conéixer la dotació del personal docent del pròxim curs 24-25, que els recursos que ha previst el departament autonòmic «tensionen el sistema educatiu i congela la dotació del personal perjudicant la inclusió educativa perquè la dotació del personal es manté igual que el passat curs o es retallarà».

En aquesta línia, la reivindicació de més personal en aquestes aules ha sigut una constant des de l'últim lustre per part dels docents que assenyalen que la presència d'alumnes amb necessitats especials resulta enriquidora per al conjunt dels escolars perquè crea sentiments de respecte i d'ajuda entre els seus companys. No obstant això, aquesta aposta per la inclusió exigeix més recursos.

Fins als 22 anys

Una altra de les mesures que la Generalitat podrà en marxa el pròxim curs serà estendre fins als 22 anys l'edat d'escolarització dels alumnes amb discapacitat en els col·legis d'educació especial, un any més que el que s'ha permés en l'actualitat.

Allargar al màxim l'etapa escolar dels joves que pateixen discapacitat davant la falta de places en residències i centres ocupacionals és una reivindicació històrica de les famílies, encara que les seues necessitats van molt més enllà, ja que quan acaben el col·legi els seus fills es veuen amb un greu problema per aqueixa insuficiència d'espais.

De qualsevol manera, en total es beneficiaran d'aquesta mesura els 175 alumnes de la Comunitat Valenciana nascuts en 2003, dels 45 centres sostinguts amb fons públics.