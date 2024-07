El TC suspén els articles de la llei Trans i LGTBI d'Ayuso recorreguts pel Govern de Sánchez

El ple del Tribunal Constitucional ha suspés els articles de les lleis LGTBI i Trans de la Comunitat de Madrid recorreguts pel Govern de Pedro Sánchez, en sol·licitar l'Executiu aquesta mesura cautelar en el seu recurs contra les lleis de finals de l'any passat que van modificar la d'identitat i expressió de gènere i igualtat social i no discriminació de la Comunitat de Madrid i la de protecció integral contra la LGTBI-fòbia i la discriminació per raó d'orientació i identitat sexual.

Com el Govern va invocar en el seu recurs l'article 161.2 de la Constitució, el ple ha suspés la vigència i aplicació dels preceptes impugnats de les citades normes, des del passat 26 de juny quan es va interposar el recurs per a les parts del procés i des del dia en què es publique en el BOE per a la resta. La suspensió es realitza per un període de sis mesos prorrogables fins a la resolució del recurs.

En el seu primer recurs, l'Executiu al·lega la possible vulneració dels articles 9.3, 10.1, 14 i 15, entre altres, de la Constitució, contra els apartats 11, 12, 15, 17 i 22 bis de l'article únic de la Llei 17/2023, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/2016, de 29 de març. També creu que podria haver-hi infraccions competencials.

En el segon cas, el president del Govern sosté en el seu recurs d'inconstitucionalitat que l'apartat catorze de l'article únic de la Llei 18/2023, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei 3/2016, de 22 de juliol, podria ser contrari a les competències exclusives de l'Estat sobre legislació processal i sobre procediment administratiu comú.