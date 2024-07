L'actual onada de calor pot afectar "greument" més de 30 milions d'animals de companyia a Espanya, alerta PACMA

El Partit Animalista Amb el Medi Ambient (PACMA) ha advertit que l'onada de calor que va començar aquest dijous a Espanya pot afectar "greument" més de 30 milions d'animals de companyia.

"Amb temperatures extremes, que estan aconseguint nivells històrics, és imperatiu prendre mesures urgents per a protegir els animals que conviuen amb nosaltres", sosté el president nacional de la formació política, Javier Luna.

El president de PACMA afirma que els animals són més vulnerables que els éssers humans a l'hora de fer front als més de 40 graus que aquests dies hi haurà en algunes zones d'Espanya.

Per això, PACMA defén la rotació d'horaris de circulació dels animals pels carrers durant les hores de màxima calor, així com la necessitat urgent d'instal·lar fonts en tots els parcs canins per a assegurar que tinguen accés permanent a aigua fresca i potable.

"Aquesta mesura és essencial per a previndre la deshidratació i els colps de calor, que poden ser fatals, i per a evitar cremades en les potes pel contacte amb els paviments ardents", assegura Lluna.

Un gato bebiendo agua en un charco. / Unsplash

El Partit Animalista reclama als municipis amb una població superior als 20.000 habitants la instal·lació de fonts d'aigua per a gossos en les zones delimitades per a animals als parcs, així com refugis climàtics per a resguardar-se del sol i de les altes temperatures.

Penes de presó per negligència o maltractament

"L'onada de calor d'aquests dies no només la patim els humans: els nostres animals ho pateixen més a causa del seu pelatge i condicions físiques, per la qual cosa creiem que els municipis amb un major pressupost han d'instal·lar, per consideració, fonts d'aigua per a gossos i àrees de resguard per a alleujar-los de la calor", subratlla el president de la formació.

PACMA considera aquesta mesura "d'obligat compliment, ja que aquests animals de totes totes han d'eixir a l'exterior i haurien de tindre la possibilitat d'hidratar-se en els espais assenyalats".

Finalment, per a garantir que els responsables de posar en risc la vida dels animals enfronten les conseqüències dels seus actes, PACMA proposa, a més, que s'establisquen penes superiors als tres mesos de presó actuals per a aquells que, per negligència o maltractament, els exposen a situacions de perill mortal.

"És crucial que la llei reflectisca la gravetat d'aquests actes i que s'apliquen sancions exemplars per a dissuadir comportaments irresponsables. Considerem que els ajuntaments són responsables subsidiaris d'aquells propietaris de, per exemple, cotxes de cavalls que, per cert, fan negoci amb la compra i venda de llicències municipals aconseguint quasi els 100.000 euros en algunes ciutats espanyoles", apunta Lluna.

Un perro bebiendo agua. / Efe

El president de PACMA avisa que "són els mateixos consistoris els responsables en cas que es maltracte exposant als animals al sol i a temperatures extremes als carrers de moltes ciutats espanyoles".

El partit proposa penes més dures i concordes amb el maltractament, en sintonia amb les de països com el Regne Unit o Suïssa, on la Llei a Zuric inclou el dret dels animals a tindre un advocat proporcionat pel Govern. A més, aquells que cometen delictes de maltractament de manera intencionada s'hauran d'enfrontar a penes de fins a tres anys de presó i fins a 20.000 francs suïssos de multa.

