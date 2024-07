La permanència de la directora de l'Institut de les Dones obri un enfrontament en el Govern

La permanència d'Isabel García com a directora de l'Institut de les Dones ha obert un enfrontament entre els socis del Govern —PSOE i Sumar— després de conéixer-se que una empresa familiar gestiona Punts Violeta en municipis governats pels socialistes. Igualtat ha decidit ratificar-la en el càrrec mentre la formació de Yolanda Díaz ha exigit la seua destitució "immediata".

La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha ratificat aquest dijous a Isabel García, després de publicar-se que aquesta i la seua parella haurien obtingut 64 contractes de municipis del PSOE per a gestionar els Punts Violeta, on es dona informació i atenció a les víctimes de les agressions sexuals. "M'ha traslladat que quan va assumir el càrrec ho va fer complint rigorosament la llei d'incompatibilitats", ha assegurat davant els mitjans.

Ana Redondo havia anunciat aquest dimecres que anava a demanar a García explicacions sobre els suposats contractes "a dit" que hauria obtingut al costat de la seua dona. "Li vaig exigir que donara totes les explicacions necessàries i que hi haguera transparència davant aqueixa publicació", ha assegurat. I en aqueix sentit, ha defés, ja ho està fent.

Així mateix, s'ha mostrat a favor de la proposta de Sumar, que ha demanat la seua compareixença en la Comissió d'Igualtat del Congrés. "Soc partidària de les regles de la democràcia, de la transparència i de la 'llum i taquígrafs'. També crec que cal confiar en les persones i donar-los el temps que mereixen perquè puguen explicar-se. I això és el que farem".

Oposició al seu nomenament

No obstant això, la formació de Yolanda Díaz recorda que ja es va oposar al seu nomenament, "en considerar-ho un error pels seus posicionaments contraris als drets humans i per la seua palesa transfòbia". La directora de l'Institut de les Dones "mai degué ser nomenada. La transfòbia és injustificable; usar una institució transcendental en la lluita contra les discriminacions per a l'enriquiment personal, també"." Ha de ser destituïda immediatament", exigeix el soci de Govern en un comunicat publicat en X.

En aquest sentit, fonts de Sumar aposten per un feminisme "obert, inclusiu i divers, que defense i amplie els drets i llibertats de les persones LGTBIQ+". "No entrem en les lògiques del feminisme privilegiat que exclou altres realitats que no miren cap als sostres de cristall", recalquen.

Qui va ser ministra d'Igualtat en l'anterior legislatura, Irene Montero, també ha arremés de nou contra el seu nomenament, però també contra el Govern. "Queda clar que el PSOE volia 'recuperar' el Ministeri d'Igualtat per a fer polítiques feministes", ironitza l'eurodiputada de Podem en el seu compte de X. I afegeix que, encara que ha de ser destituïda per això, no hem "d'oblidar-nos" que "no és més greu la corrupció que la transfòbia".

64 contractes

La nova polèmica amb la directora de l'Institut de les Dones arriba després que es coneguera que tant ella com la seua parella i exasesora del PSOE al Senat, Elisabeth García, haurien obtingut 64 contractes de municipis del PSOE per a gestionar Punts Violeta. En total, segons publica el diari L'Espanyol, podrien haver facturat almenys 250.000 euros després de dos anys de contractes adjudicats a dit.

Els punts violeta són espais físics que serveixen per a denunciar agressions masclistes. Des d'ells s'acompanya i atén la víctima. També serveixen com un punt d'informació sobre com actuar davant un cas de violència masclista de l'entorn.