La Fiscalia investiga a l'exconsellera Elisa Núñez per possible delicte d'odi davant les seues declaracions sobre el crim de Gata de Gorgos

La secció de delictes d'Odi de la Fiscalia Provincial de València ha obert diligències d'investigació penal a l'exconsellera de Justícia i Interior Elisa Núñez —i que aquesta setmana ha anunciat que es dona de baixa de Vox— davant les seues declaracions sobre el crim de Gata de Gorgos, quan es va referir a la detenció de diverses persones d'origen marroquí i va acusar l'esquerra "de posar en perill el nostre poble amb la seua ceguesa ideològica".

Segons ha pogut saber Europa Press, el ministeri públic ha obert les diligències d'investigació penal contra l'exconsellera després d'una denúncia del PSPV. L'encarregada de tramitar aquest assumpte serà la delegada de la secció d'Odi, Susana Gisbert.

Els fets es remunten a la fi de juny, quan un home de 38 anys va morir després de suposadament rebre colps amb un bat de beisbol. La Guàrdia Civil va detindre a tres homes, d'origen marroquí, per la seua presumpta implicació en el crim.

En relació amb aquest succés, Núñez va manifestar seguidament en un comunicat que "a ningú se li escapa que es tracta d'un nou i cruent recordatori que la nostra seguretat i les nostres vides estan sent sacrificades en nom dels capritxos multiculturals de l'esquerra", en referència a la procedència dels detinguts. Així mateix, va acusar l'esquerra de "posar en perill al nostre poble amb ceguesa ideològica".

La consellera va assenyalar que estaven a l'espera d'obtindre "més informació sobre els fets, la motivació darrere d'aquesta agressió, i la situació legal dels agressors, però a ningú se li escapa que es tracta d'un nou i cruent recordatori que la nostra seguretat i les nostres vides estan sent sacrificades en nom dels capritxos multiculturals de l'esquerra", va advertir.

"Des de novembre, hem enviat diverses cartes al ministre de l'Interior en les quals hem expressat les nostres preocupacions i la nostra voluntat de col·laborar per a trobar solucions urgents a problemes tan greus com l'esdevingut en aquest municipi d'Alacant. No obstant això, aquestes peticions han sigut ignorades, malgrat els nostres advertiments sobre les indubtables conseqüències", va criticar Núñez.

"Nosaltres acusem l'esquerra de posar en perill al nostre poble amb la seua ceguesa ideològica. I ens preguntem, fins quan haurem els espanyols de pagar el seu absurd bonisme amb la nostra seguretat, la nostra llibertat i, en massa casos, les nostres vides?", va interpel·lar Núñez, que va acusar en el comunicat a "els qui, des dels seus còmodes despatxos, promouen aquesta situació, sense control, sense responsabilitat, ignorant com afecta la convivència als nostres pobles i insultant a qui, com nosaltres, s'atreveix a denunciar-la".

PSPV: "ANTIDEMOCRÀTIQUES I XENÒFOBES"

Després de les seues manifestacions, el PSPV va denunciar els fets en la Fiscalia de València en considerar les seues declaracions "antidemocràtiques i xenòfobes".

"Els socialistes presentarem una denúncia davant la Fiscalia per la comissió dels delictes de la incitació d'odi derivats de les seues paraules sobre el crim comés a Gata de Gorgos que va posar fi a la vida d'un home de 38 anys", va anunciar el portaveu socialista José Muñoz.

Aquesta mateixa setmana Núñez va comunicar al líder de Vox, Santiago Abascal, la seua baixa com a afiliada del partit en una carta en la qual expressava el seu desacord amb la decisió d'abandonar els governs autonòmics i amb "la deriva radical" de la formació "en les polítiques contra la immigració irregular i en matèria de violència contra la dona".