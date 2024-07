Fogueres de Sant Vicent del Raspeig: El municipi celebra la seua festa del foc

Foc, color i emoció. Les Festes de Fogueres i Barraques de Sant Vicent ja estan de retorn i amb elles, la passió per l'art i la cultura que envolta a la festa del foc, que cada any atrau locals i visitants. Els festejos porten fent vibrar als santvicenters des de 1947, en honor a la Verge del Carme Coronada, patrona de les Fogueres i Barraques del municipi.

El tret d'eixida dels dies grans de la localitat va tindre lloc divendres passat amb el Pregó d'Israel Rubio, qui coneix de bona mà les festes, ja que va ser president de l'antiga Comissió Gestora entre 2004 i 2011.

Entre altres dels actes destacats que podrem gaudir al llarg de la setmana, es troben l'Ofrena de Flors, en honor a la patrona de les festes o la Cremà, on les flames conclouran les celebracions diumenge que ve 21 de juliol.

Ple de rècord

Enguany l'acolliment de les festes ha sigut tal, que des d'abril els racons ja havien penjat el sold out en totes les seues taules, demostrant el creixement de les celebracions amb el pas dels anys. Actualment, les festes de Fogueres i Barraques estan compostes per 9 comissions, 11 barraques i 8 carrers engalanats que porten en la seua història la tradició del foc.

Però, sense dubte, els grans protagonistes dels festejos són els monuments, obres d'art capaces de robar tota l'atenció dels visitants i santvicenters. I no és d'estranyar, perquè any rere any tant les Fogueres Oficials com la resta se superen en espectacularitat, amb les seues característiques crítiques socials i representacions humorístiques del dia a dia.

L'Ofrena de Flores és un dels actes més esperats, plena de color els carrers. / Alex Domínguez

Torna la festa popular

Una de les grans novetats de l'edició és la incorporació d'un racó popular, un espai que tant locals com forans trobaven a faltar. D'aquesta manera, l'ajuntament i la Federació de Fogueres i Barraques de Sant Vicent del Raspeig han recuperat i han fet realitat aquesta demanda per a fer gaudir a tots els seguidors de les celebracions i servir com a reclam per a veïns d'altres municipis.

Aquest se situarà en el solar pròxim a la parròquia La Immaculada i comptarà amb una capacitat de 2.000 persones, on es podrà gaudir d'actuacions d'artistes com Danny Romero o Dasoul, entre altres.

Més seguretat

La seguretat és un dels punts claus d'enguany. A més de l'impressionant desplegament amb un 25% més d'agents de la Policia Local, l'ajuntament ha incorporat per primera vegada en els festejos un punt violeta, amb l'objectiu d'aportar un enclavament per a combatre qualsevol mena d'agressió. Aquest el podrem trobar pròxim al racó popular durant el dijous 18 de juliol, divendres 19 i dissabte 20, per a ser traslladat diumenge 21 a la Plaça d'Espanya.

"El nostre full de ruta és augmentar la participació i projecció de les festes de Fogueres i Barraques"

Pachi Pascual, alcalde de Sant Vicent del Raspeig

L'alcalde de Sant Vicent del Raspeig a la porta d'entrada de l'Ajuntament. / Jose Navarro

Pachi Pascual, alcalde de Sant Vicent del Raspeig, afronta la seua segona edició de les festes de Fogueres i Barraques. La passió de l'edil per la festa del foc i l'estima amb la qual cuida de les tradicions, s'ha manifestat en el seu treball per augmentar la projecció de les festes un any més.

És el segon any que viu les Fogueres i Barraques com a alcalde, com afronta esta nova edició?

Amb més experiència com a alcalde i, com a ciutadà, amb les mateixes ganes que sempre. Després d'un any, tenim més clar cap a on volem que vagen aquestes festes. La ruta marcada, d'acord amb la Federació de Fogueres i Barraques, és aconseguir donar-los més projecció i augmentar la participació de persones de Sant Vicent i d'altres municipis de la província. Hem d'aconseguir traslladar que val la pena viure en primera persona les Fogueres de Sant Vicent.

S'ha augmentat el pressupost destinat a les festes?

S'ha augmentat tot el que s'ha pogut el pressupost per a les Fogueres Oficials i, de cara a l'any que ve, es farà el possible per a incrementar el de les mascletades. De moment, el primer pas que s'ha donat és posar en marxa un quart tret el primer dia de la plantada per a començar a marcar la diferència.

En aquesta nova edició, quines mesures han pres per a garantir la seguretat?

S'ha augmentat un 25% els efectius de la Policia Local per a poder cobrir més de 400 servicis de vigilància i regulació del trànsit. Totes les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estan treballant per a mantindre un entorn segur que permeta celebrar amb la família, els veïns i amics. Però també es vetlarà per aquells que no podran gaudir de les festes, als qui demanem paciència i comprensió en aquests dies.

A més, és prioritari per a nosaltres comptar per primera vegada en les Fogueres amb un punt violeta, una clara aposta per a combatre les agressions sexuals.

Què desitja per als santvicenters de cara a aquestes festes?

El més important és que gaudisquen de les Fogueres i Barraques. Hi ha moltes persones treballant per a fer-ho possible. Vull donar les gràcies a tots ells, des de la Federació, els festers de racons i barraques i les belleses, passant per les forces de seguretat i el servici de neteja, fins al personal d'il·luminació, les bandes de música i tot l'entramat de petites empreses que participen directament o indirectament. Tots ells posen el seu granet d'arena perquè, de nou, la flama del foc resplendisca.

“Hem apostat per pujar al màxim la quantia econòmica destinada a les Fogueres Oficials”

Cristian Gil, regidor de Festes de Sant Vicent del Raspeig

Cristian Gil, regidor de Festes de Sant Vicent del Raspeig / INFORMACIÓN

Cristian Gil, regidor de Festes de Sant Vicent del Raspeig, està més que preparat per a gaudir un any més de la pólvora i el foc santvicenter. Amb noves iniciatives posades en marxa des de la regidoria, que tenen l'objectiu de fomentar la difusió de la tradició dels festejos, Gil afronta amb il·lusió i estima aquesta nova edició.

Quins són els principals desafiaments que enfronta en les festes de Fogueres i Barraques?

Actualment, ens centrem a potenciar-les i a treballar perquè es donen a conéixer per tota la Comunitat Valenciana. Són unes festes amb un programa d'actes molt complet, amb activitats repartides durant tot l'any, per la qual cosa apostem per millorar les que ja existeixen i crear algunes noves que es puguen complementar amb la programació que ofereix la Federació de Fogueres i Barraques de Sant Vicent del Raspeig.

Com va viure el pregó?

Amb emoció i tranquil·litat. A un, per molts anys que passen, sempre li venen molts records i emocions quan trau el cap al balcó de l'antic Ajuntament i veu la plaça d'Espanya repleta de festers rebent amb alegria i moltes expectatives les noves festes. En esta ocasió, tenia clar que el pregó d'Israel Rubio seria exemplar. Ell és una de les persones que més ha defés les nostres Fogueres i Barraques tant dins com fora de Sant Vicent i el missatge en favor de la unió i l'amistat nascudes de les festes ens va arribar a tots amb força.

Quines novetats trobarem?

Hem apostat per millorar dos aspectes clau. En primer lloc, hem pujat al màxim permés la quantia econòmica que podem destinar a la construcció de les Fogueres Oficials. Una altra de les millores va tindre lloc dimarts passat quan, després de la plantada oficial, vam disparar una nova mascletada nocturna per a donar-li més rellevància a un acte que és molt important per a nosaltres.

Què considera que fa diferents o caracteritza a les festes de fogueres i barraques de Sant Vicent?

Els santvicenters, santvicenteres i la seua manera de ser. Ens caracteritzem perquè, en els períodes de festa, independentment de la celebració, sempre acollim a qualsevol persona que vinga de fora i la convidem a gaudir-les. Enguany, amb la posada en marxa d'un nou racó popular, tornarem a fer gala d'això.