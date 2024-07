Isabel García: una feminista 'clàssica' que va aterrar a Madrid de la mà d'Ábalos amb polèmica amb el moviment trans

El nom d'Isabel García no sonava entre les travesses per a presidir l'Institut de les Dones. Va ser inesperat, com el de la ministra Ana Redondo, només que les reaccions entre un nomenament i un altre no van tindre res a veure. Entre alguns moviments, el que interessava era saber la posició de totes dues sobre la llei trans, la norma que havia dividit a part de les feministes del PSOE amb Podem. Mentre que la titular d'Igualtat expressava que la seua intenció era desenvolupar encara més la normativa perquè qualsevol persona del col·lectiu continuara adquirint drets, les xarxes socials de García es van obrir com a caixa de Pandora deixant a la llum missatges qualificats de "trànsfobs".

La socialista va nàixer a Las Palmas de Gran Canaria en 1968. "Des que tinc ús de raó m'he preguntat per què algunes persones eren tractades d'una manera diferent en funció del sexe o de l'orientació sexual. Per això, durant tota la meua vida he tingut clar l'objectiu d'aconseguir una societat en la qual la igualtat real entre dones i homes fora una realitat. I a això m'he dedicat des de molt joveneta, militant en l'activisme social, primer, i polític, després", contava aquest dijous en un comunicat.

A la Comunitat Valenciana va començar aqueix "activisme polític". Va ser coordinadora LGTBIQ+ del PSPV i secretària LGTBIQ+ a la província de València. En 2015 la van designar diputada d'Igualtat, Joventut i Esports de la Diputació de València durant la primera legislatura del Pacte del Botànic, l'aliança del PSPV, Compromís i Unides Podem. Pertanyia al sector 'abalista', el més pròxim a Pedro Sánchez a la regió en aquell moment.

Com a diputada es va guanyar el reconeixement d'associacions i entitats de dones a la regió amb la posada en marxa de la Xarxa de Municipis contra la Violència de Gènere a la província. O el Feminari de València, definit per ella mateixa com "un espai de debat per a col·laborar en la construcció del coneixement i pensament feminista, capaç de donar respostes als nous reptes i realitat". "Són iniciatives que tenen bastant repercussió en l'àmbit del socialisme feminista i que es guanya el favor del moviment feminista", asseguren fonts que la van seguir de prop en aquells dies.

Isabel García al costat del president de la Diputació de València, Toni Gaspar / EFE

"Lluitadora i de tracte pròxim" "es mou molt bé en el sentit que és acceptada" tant a la Comunitat Valenciana com en l'àmbit nacional. "En l'àmbit del feminisme clàssic la respectaven bastant", asseguren aquestes mateixes fonts.

El moment més dur per a ella en aquella època va vindre amb la imputació per un possible delicte de malversació després de la concessió d'una subvenció de 60.000 euros al club Champi Women Racin arran d'una denúncia de Ciutadans. El juny de 2019 el Jutjat d'Instrucció número 4 de València va anunciar que havia sobresegut la causa. Després, va passar a exercir com a assessora del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (2019-2022), on va arribar durant el mandat del llavors ministre José Luis Ábalos.

Nomenament enfront de l'Institut de les Dones

Pròxima a Carmen Calvo i avalada pel ja diputat Ábalos, el desembre de 2023 Igualtat la va nomenar directora de l'Institut de les Dones. Poc després va començar la polèmica després d'eixir a la llum alguns tuits que havia publicat. Per exemple, el 10 de gener de 2023 tuitava que "les dones trans no existeixen", en resposta a un altre missatge de Víctor Gutiérrez, secretari de Polítiques LGTBI del PSOE, on aquest afirmava que "les dones trans són dones". Per a ella, "les dones transsexuals són dones transsexuals i punt".

En els últims anys va escriure missatges en els quals criticava "el deliri del *queer" i s'ha manifestat contra de l'autodeterminació de gènere. Això va fer que tant Sumar com Podemos i entitats i associacions LGTBI+ i de familiars de persones trans demanaren al Ministeri d'Igualtat el seu cessament. Van arreplegar firmes i van enviar cartes, però tot va ser en va. La ministra Ana Redondo va prometre que ella mateixa vigilaria que ningú del seu ministeri fora en contra dels drets de les persones trans. També feministes de València van enviar una missiva a la titular d'Igualtat encara que, en aquest cas, recolzant-la.

Primero transfobia y ahora hay que sumar corrupción. Es escandaloso y tremendamente doloroso ver en qué han convertido el Ministerio de Igualdad este último año. El presidente debe cesar a la directora del Instituto de las Mujeres. Están haciendo un daño irreparable al feminismo. — Ione Belarra (@ionebelarra) July 18, 2024

Ara és l'assenyalament pels contractes a la seua parella el que posa en escac a la directora de l'Institut de les Dones. Durant els dos anys en què no va ostentar cap càrrec polític va treballar com a consultora de polítiques d'igualtat en el sector privat. Aquesta setmana es va saber que la seua empresa familiar hauria aconseguit contractes públics d'ajuntaments regits pel PSOE per a la gestió dels punts violeta contra la violència masclista.

D'aqueixes adjudicacions a les empreses que comparteix amb la seua dona i exassessora del PSOE al Senat, Elisabeth García, hauria facturat 250.000 euros, segons va avançar L'Espanyol. Són Elig Consultoria d'Igualtat i Diversitat i IMBER Consultoria d'Igualtat, de les quals va reduir la seua participació empresarial a un 8%, per davall del 10% que permet la llei reguladora dels conflictes d'interessos dels membres del Govern.

A més, hauria utilitzat una empresa de la directiva de la Real Federació Espanyola de Futbol i membre del Comité Executiu del Mundial 2030, María Tato, per a aconseguir contractes a favor seu. Ella assegura tindre "la consciència tranquil·la". La ministra d'Igualtat ha eixit en la seua defensa per a demanar almenys "temps" en el qual continuarà donant "totes les explicacions que considere".

Per a Sumar i Podem, que van demanant des de fa temps el seu cessament per la seua "transfòbia", això és la gota que plena el got: ja van dos desacords en el Govern en tot just set mesos pel mateix càrrec.