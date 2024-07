"L'operació biquini” posa en risc la salut mental

Una major exposició corporal o el canvi de rutines o plans socials que impliquen menjar influeixen en el malestar de moltes persones amb un Trastorn de Conducta Alimentària (TCA). A sobre, “l'operació biquini” augmenta la pressió sobre moltes persones, que solen utilitzar l'excusa de “compensar” els excessos de l'estiu per a aprimar. El problema és que aquesta “operació biquini” té influència ja no només en la salut física, sinó també en la salut mental.

“L'estiu és un gran disparador, perquè venim d'estar estudiant durant tot el curs o d'estar treballant i desitjant que arriben les vacacions, amb l'esgotament acumulat de tot l'any, i ve una època on hi ha més exposició corporal i això pot generar un detonant per estar més alerta a algunes coses que ens porten a tindre segons quin tipus de conductes que, si se'ns van de les mans, poden ser un problema”, adverteix Uxía Domínguez, psicòloga especialista en TCA i trauma.

En aquest context, és important estar atents a noves conductes que puguen arribar a ser un senyal d'alarma. “Es cometen a vegades barbaritats. S'adopten conductes per a intentar compensar en un breu període de temps per a tindre un resultat molt ràpid i això és portar el cos a l'extrem; el que passa és que està tan normalitzat socialment, que té ja un nom (“operació biquini”), que com que es dona aqueix marge per a tolerar segons quin tipus de conductes que no ajuden”, destaca.

“No ha de centrar-se una cosa en etapes en les quals has d'esforçar-te moltíssim per a aconseguir l'objectiu d'estar en un pes o una imatge; si tens una alimentació equilibrada; si practiques exercici, el que és necessari per a tu a cada moment de la teua vida, amb el qual tu et sentes bé i no implique un desgast per a la teua salut mental tampoc, ja tens un equilibri durant tot l'any, perquè "l'operació biquini”, al final, és un moment de descontrol, i se't pot escapar de les mans”, reflexiona.

Conductes preocupants

Existeixen algunes conductes preocupants que es poden generar que són autèntics senyals d'alarma. “El que més solem veure és que, quan comença a arribar aquesta època, molta gent retira els carbohidrats, que segueixen demonitzats, o tot el tema de dolços”, destaca: “I ja no només això, sinó el fet de no poder normalitzar que un dia vages a sopar amb la família o amb els amics, es comença a notar que deixes de fer aqueix tipus de coses, o que demanes un altre tipus de plats, com solament ensalades”. Amb aquesta mena d'alimentació, exposa l'experta, “aconseguim a vegades, sense voler, entrar en aqueix bucle de restricció i que després arribe el dia en què pugues prendre't un gelat i acabes prenent alguna cosa més perquè tens gana real”.

Un segon senyal d'alarma podria ser la de deixar de fer plans que impliquen mostrar el cos, com anar a la platja o a la piscina. “Quant a l'exposició física, en ambients on s'està en vestit de bany o biquini, per exemple, el que solem veure és que o bé es tapen (amb un pareo per a intentar tapar panxa o cuixes, o amb una samarreta o dessuadora), o bé tracten d'evitar aqueix tipus de plans, posant excuses”, descriu Uxía Domínguez: “És una alarma quan abans els agradava aqueix tipus de pla i ara deixen de fer-lo, els causa com a fòbia”.

Obsessió i culpa

Un altre senyal és “l'obsessió i la culpa”. “És el que marca un dels límits entre quan intentes tindre conductes que, encara que són nocives per a tu, no acaben desenvolupant un problema i quan sí que comences a desenvolupar-lo. Quan apareix l'obsessió i la culpa és quan sí que comença a aparéixer, no dic el trastorn, però sí el problema que pot desencadenar en el trastorn”, adverteix.

“Molta gent, davant les restriccions, es justifica dient que està menjant sa, però menjar sa no implica menjar tots els dies a base d'ensalada i el dia que et permets, per exemple, un plat de pasta, et genera aquesta sensació de culpa, o hi ha una obsessió per no sopar o fer el doble d'exercici l'endemà, ací està havent-hi un problema ja”.

Arribats a aquest punt, Uxía Domínguez indica que “l'entorn és clau, un context en el qual s'intenta normalitzar el fet que pugues menjar de tot, en el qual puga haver-hi un equilibri natural en el qual tots tenim les nostres vulnerabilitats i complexos; però, així i tot, continuar fent els nostres plans i la nostra vida, sense que afecte”, destaca. “No és el mateix estar en una família que és més flexible en aquest sentit que unes altres que són més rígides, sense voler, en les quals hi ha també comportaments de mamàs i papàs que també estan a dieta o amb comentaris relatius al pes o a la imatge corporal”, exposa.

Sofriment

Cal tindre en compte, a més, que el sofriment és “tremend” per a moltes persones que estan en aquesta situació. “Molta gent acaba venint a consulta quan acaba l'estiu precisament perquè ho han passat molt malament durant tota aquesta època”, subratlla.

També Uxía Domínguez adverteix sobre la importància d'acudir a professionals especialitzats “que t'ajuden a entendre tot des d'un equilibri”: “Quan comença a haver-hi prohibicions, quan comença a haver-hi rigidesa o aquest tipus de control, tractem de buscar altres alternatives que no fomenten la culpa i l'obsessió”. “Amb un pla d'exercici molt intens durant dues setmanes per a arribar tan bé com siga possible a la platja, finalment això no deixa de ser una ‘fartada’ d'exercici, és una cosa que no podràs mantindre durant la resta de l'any, i ha de ser una cosa molt equilibrada, que pugues continuar mantenint i que, lògicament, no implique un sofriment per a tu”.

També destaca que “els excessos venen molt des de la restricció”. “Si normalitzem que si hui que tinc molta calor m'abelleix prendre'm un gelat, això no és un excés. El problema és quan tenim aquesta interpretació del gelat, si partim de la restricció i es converteix en una cosa prohibida, li estem donant una imatge que no té”, sosté: “L'ensalada, és sana? Sí, però no si la menges els 365 dies a l'any, perquè necessites altres nutrients”.

'L'operació biquini' al capdavall, és un moment de descontrol i se't pot anar de les mans”, Uxía Domínguez, psicòloga experta en TCA

A totes les persones que estiguen passant un mal moment en aquesta època estival per aquest motiu, Uxía Domínguez els diria “que no són les úniques persones que estan passant per això”. “Moltes vegades els dic als meus pacients que, quan van a la platja, amb hipervigilància, per si algú els notarà una molla o algun canvi en ells, la major part de la gent no s'està fixant en el mateix que tu, perquè cadascú està pendent de la seua vida, de les seues coses, dels seus cossos, no estaran pendents d'allò que tu estàs sentint”, exposa. També seria estupend “que tingueren a algú del seu entorn amb qui pogueren parlar d'aquest tema.

Lògicament, “si ja el sofriment és diari, constant, o li costa traure's segons quins pensaments o sensacions del cap, ací sí ja s'hauria de demanar l'ajuda d'un professional”: “Tot allò que tinga que tinga a veure amb salut mental, i en específic amb trastorn alimentari, és determinant que es comence a treballar com més prompte millor; és determinant per a la recuperació".