Aemet ho confirma: l'onada de calor arriba aquest cap de setmana a la província d'Alacant amb 41 °C

L'onada de calor s'acosta a Alacant. El litoral sud de la província estarà hui en alerta groga per altes temperatures que podrien arribar als 36°C mentre que demà els valors arribaran als 41°C i el risc passa a ser taronja. El diumenge tornaran a baixar les temperatures i no comptarem amb cap alerta, ja que els termòmetres rondaran els 33°C.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha avançat que hui serà quan la resta de la Península visca els episodis de calor més forts sobretot en la meitat sud i el quadrant nord-est on s'espera que se superen els 38°C i arriben fins als 40-42°C en zones de les valls del Guadalquivir, Guadiana, Tajo i Ebre. A més, assenyala que les altes temperatures vindran acompanyades de pols en suspensió que afectarà gran part de la meitat sud i est peninsular.

Quant a la jornada de hui a la província s'esperen cels buidats amb intervals d'evolució diürna a l'interior a la vesprada. Les temperatures aniran en ascens "i s'aconseguiran valors significativament elevats". El vent bufarà fluix variable amb predomini de les components est i sud a la vesprada.

Quant als nivells de risc per altes temperatures, el Sistema de vigilància de temperatures extremes de la Comunitat Valenciana assenyala que durant el dia de hui estan en risc alt (nivell roig) la major part dels municipis de la Vega Baixa, del Mitjà i Alt Vinalopó, el Comtat i la Marina Alta. El risc mitjà (nivell taronja) queda fixat per als municipis limítrofs amb els anteriors al Baix Vinalopó, L'Alacantí, El Comtat, L'Alcoià i la Marina Alta mentre que el baix risc (nivell groc) s'ha decretat en localitats de l'Alacantí i la Marina Alta i Baixa. Sense risc (nivell verd) queden la majoria de municipis banyats pel Mediterrani.

Quant als valors que s'aconseguiran esta nit, es mantindran per damunt dels 25°C en quasi tota la província, que tornarà a viure una nit equatorial. En algunes localitats de la Vega Baixa i les Marines els termòmetres sí que donaran un respir i estaran per damunt dels 20°C (nit tropical). Per contra, Benidorm, La Nucia, Polop, Benimantell, Benifato, Castell de Castells, Cocentaina i Muro d'Alcoi viuran una nit tòrrida amb valors per damunt dels 28°C.

El Sistema de vigilància de temperatures extremes a la Comunitat Valenciana determina els nivells de risc mitjançant un algorisme que analitza la diferència entre la temperatura màxima esperada en cada municipi i un llindar base regional, considerant un període de tres dies. L'índex de risc resulta de multiplicar aquesta diferència per un factor de risc i després sumar els valors acumulats durant els tres dies. Amb això s'estableix el nivell de risc per a cada localitat de la Comunitat Valenciana, classificats en quatre categories:

Nivell de risc 0 (verd): Sense risc.

Sense risc. Nivell de risc 1 (groc): Risc baix.

Risc baix. Nivell de risc 2 (taronja): Risc mitjà.

Risc mitjà. Nivell de risc 3 (roig): Risc alt.

A la ciutat d'Alacant aquest divendres el cel estarà buidat i les temperatures rondaran els 31°C durant tot el dia.

El dissabte els termòmetres pujaran fins als 33°C, però la sensació tèrmica serà molt superior i fins i tot podrien arribar als 39°C a la vesprada. El diumenge els termòmetres tornaran a donar un respir i s'esperen màximes de 31 °C.

A Elx la previsió és que el dia estiga buidat i les temperatures es mantindran en 33 °C la major part de la jornada.

El dissabte els termòmetres es dispararan fins als 38 °C a la vesprada mentre que el diumenge descendiran novament fins als 34 °C.

A Benidorm el cel hui també estarà buidat i els termòmetres no passaran dels 29 °C. La sensació tèrmica pujarà a les 17.00 hores i aconseguirà els 31°C.

Per al dissabte els termòmetres arribaran als 31°C a les 18.00 hores, però la sensació tèrmica serà molt superior des de migdia i s'arribaran a sentir 35ºC. El diumenge tornaran els valors més propis de l'estiu en aquesta ciutat costanera.

A Elda el cel estarà buidat tot el dia i les temperatures arribaran als 36°C al migdia. El dissabte els termòmetres arribaran als 40°C al migdia i es mantindran entorn dels 38-39°C. El diumenge els termòmetres baixaran i la mitjana de les temperatures serà de 34°C.

Aquest municipi de la Vega Baixa tindrà el cel buidat i les temperatures màximes seran de 29°C amb una sensació tèrmica que podria arribar als 31°C a les 17.00 hores.

El dissabte els valors seran molt similars durant tota la jornada on les màximes seran de 32°C, mentre que el diumenge es mantindran estables.

A Oriola el sol lluirà durant tota la jornada mentre que les temperatures poden arribar als 36°C. El dissabte és quan s'espera que els termòmetres aconseguisquen els seus valors més elevats que arribaran a 42°C a les 16.00 hores. A partir d'eixe moment els valors aniran descendint encara que a les 21.00 hores encara hauran 35°C. El diumenge la calor donarà un xicotet respir i les màximes seran de 35°C.