El PP de Barcala es distancia de Vox: pacta amb Compromís la nova ordenança de Via Pública

El PP es distancia de Vox a Alacant. I no ho fa en qualsevol moment ni per qualsevol motiu. En plena ressaca per la decisió de Santiago Abascal de trencar els pactes en els governs autonòmics que compartia Vox amb el PP, l'equip de govern liderat per Luis Barcala ha optat per donar portada al seu soci preferencial durant els últims anys i ha pactat amb Compromís l'Ordenança de Via Pública, que a priori s'aprovarà en el ple de final de curs, previst per a dijous que ve. Es tracta del primer gran acord entre l'executiu de Barcala i la formació valencianista durant aquest mandat, la qual cosa ha provocat una contundent resposta per part de Vox. "El PP de Barcala pacta l'ordenança amb els qui volen acabar amb l'hostaleria i el turisme a Alacant, a canvi de posar els ideològics punts violetes. El PP ha perdut el nord llançant-se en braços de l'extrema esquerra separatista de Compromís. Que els expliquen als hostalers que han de retirar les seues terrasses una hora abans a l'estiu. Volen carrers buits i sense vida", ha assenyalat la portaveu de la formació ultra, Carmen Robledillo, qui ha recordat que "Barcala ha triat com a soci a Rafa Mas de Compromís, persona a la qual van fer fora d'un esmorzar de Setmana Santa per ridiculitzar en un Ple municipal a la Verge i a la nostra fe". "I ho ha fet per a continuar picant al turisme i l'hostaleria i mantindre uns 'punts violeta' que discriminen i que no valen per a res, només per a gastar diners públics en quiosquets", ha agregat.

Amb aquest pacte, confirmat per fonts pròximes a la negociació, el govern municipal garanteix la permanència dels punts violeta a la ciutat, ja que la seua eliminació va ser una exigència dels ultres per a aprovar l'ordenança. Per part seua, Compromís aconsegueix incloure les seues esmenes, que suposen reduir mitja hora l'horari dels vetlladors durant els caps de setmana d'estiu respecte a la proposta inicial del PP, que ja significava una retallada de trenta minuts enfront de l'horari actual. La petició de la formació taronja és que les terrasses estiguen recollides a les 01.30 hores els divendres i dissabte d'estiu (del 15 de juny al 30 de setembre).

Per tant, a l'estiu, els vetlladors podran ser al carrer fins a les 01.30 hores durant els caps de setmana i fins a les 01.00 hores entre setmana. A l'hivern, per part seua, les terrasses hauran d'arreplegar-se a mitjanit entre setmana i podran estar muntades fins a les 01.00 hores en cap de setmana.

Més canvis

Així, amb aquest acord, el PP aconsegueix desembossar l'aprovació d'una norma que porta intentant actualitzar des del mandat anterior per a facilitar el descans veïnal, encara que fins ara sense èxit. Fa quasi dos mesos, a les portes de les eleccions europees del 9J, el govern va decidir ficar en un calaix el document davant la falta de suports (necessitava a un dels grups de l'oposició), ja que Vox es va negar a donar suport al document per no eliminar-se, com exigien, els punts violeta que instal·la l'Ajuntament en jornades de grans aglomeracions per actes festius. I això que tots dos partits havien segellat un pacte per al seu vistiplau en la Comissió de Presidència, encara que l'acord es va trencar en qüestió d'hores. Els regidors d'ultradreta asseguraven llavors que havien acordat l'eliminació dels punts violeta per a atendre dones víctimes d'agressions sexuals. No obstant això, el PP va matisar que només s'eliminava la seua denominació del text de l'ordenança, però que l'Ajuntament continuaria organitzant-los en esdeveniments com les festes de Fogueres. Aqueix xoc va obligar a Barcala a desistir de l'aprovació de l'ordenança en ple període electoral.

Reunió entre els dos regidors de Compromís i l'edil responsable d'Ocupació de Via Pública i el vicealcalde / INFORMACIÓN

Ara, dos mesos després, ha arribat a forjar-se un acord amb la formació que encapçala Rafa Mas, que també ha reclamat que no es permeta la instal·lació de terrasses en aparcaments (que és una de les principals novetats incloses pel PP en la seua proposta inicial) en zones tensades pel soroll, com són el Centre Tradicional, el Barri antic i el Raval Roig. En la resta de la ciutat, perquè es done el vistiplau a la col·locació de taules i cadires en la banda d'aparcament, a més de falta d'espai en la vorera, faran falta informes de Trànsit, de Medi Ambient i de Seguretat, segons fonts municipals.

També s'ha acordat deixar al marge d'aquesta ordenança una proposta de Compromís per a permetre als centres escolars usar les bandes d'aparcament limítrofes a les seues instal·lacions per a augmentar l'espai de seguretat en l'entrada i eixida d'alumnat i personal a l'inici del curs escolar. En el seu lloc, s'ha decidit desenvolupar per part de la Regidoria d'Infraestructures les obres que resulten necessàries per a garantir aquest espai de seguretat.

L'equip de govern, d'altra banda, s'ha compromés amb Compromís a accelerar les mesures en els dos llavors on s'impulsaran Zones Acústicament Saturades (ZAS). I, d'altra banda, existeix l'acord de convocar al setembre una nova reunió de la Comissió del Soroll per a actualitzar l'ordenança també pendent de renovar des de fa anys.

Reaccions a l'acord

La regidora d'Ocupació de la Via Pública, Cristina Cutanda, ha ressaltat que “és una gran notícia haver aconseguit desbloquejar una ordenança de via pública que permet ampliar les zones en les quals treballàvem per a vetlladors, així com regular els mercats municipals que tan importants són per a la ciutat d'Alacant”. A més, l'edil ha afegit que el govern vol "blindar els punts violeta a la ciutat d'Alacant, ja que per a nosaltres la lluita contra la violència de gènere i mantindre el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere és fonamental i per a això ens hem assegut a negociar amb Compromís tres assumptes que ells volien tractar i els agraïm la seua disposició per a arribar a un acord i tirar avant aquesta ordenança tan important”.

Per part seua, el portaveu de Compromís, Rafa Mas, incideix en el fet que "garantir els punts violeta és una línia roja" per a la seua formació i ha destacat que “aquesta és una bona ordenança, sobretot per a agilitzar tràmits a la societat, tant si està organitzada com si no, per a ocupar la via pública no només per a l'activitat comercial o empresarial, sinó per a expressions artístiques i festes de tota mena, ja que ara mateix a la ciutat es limita molt la participació i l'ocupació i això ho facilita”. Així mateix, l'edil afegeix que “des de Compromís fa molt temps que treballem aquesta ordenança i moltes de les coses que hem plantejat s'han inclòs en el text” i finalitza que “és una ordenança que és per a tota la ciutat, encara que hi ha zones en les quals s'haurà d'intervindre a altres nivells”.