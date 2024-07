El PP equipara el cas de la directora de l'Institut de la Dona amb el de Begoña Gómez

El PP considera que si Pedro Sánchez no ha destituït encara a Isabel García, directora de l'Institut de la Dona, l'esposa de la qual i ella mateixa es van veure beneficiades amb contractes amb ajuntaments del PSOE, és perquè el president del Govern "va fer alguna cosa semblant amb Begoña Gómez". Les dues parelles, asseguren en un comunicat els populars, "han fet negoci econòmic i professional de la seua relació sentimental amb alts càrrecs de l'Estat". "Ambdues van guanyar diners per ser "família de", i el paral·lelisme continua: tant en el cas que afecta la directora de l'Institut de la Dona com en el que afecta el president del Govern ja estan tardant les explicacions i, sobretot, les dimissions", continua la nota.

En tot cas, el PP creu que encara podria destituir a García aquest divendres mateix per a "llevar una mica de focus" a les imatges de Gómez arribant als tribunals per a declarar davant el jutge que la investiga per presumpte tràfic d'influències després de la denúncia d'associacions d'ultradreta. Gómez va assenyalar en el seu últim escrit l'absència d'indicis contra ella en una denúncia que demanava investigar si es va valdre de la seua condició de dona de Sánchez per a afavorir que s'atorgaren contractes a l'empresari Juan Carlos Barrabés, professor del màster de la càtedra que ella dirigia. La Guàrdia Civil en dos informes no ha vist irregularitats en la concessió a Barrabés d'aqueixos contractes de diners públics.

Els populars acusen directament a Gómez de tràfic d'influències, perquè l'empresa de Barrabés "paga" a la dona i afegeix que "els diners que Sánchez adjudica a una empresa acaba en el compte corrent de la qual ixen els seus regals d'aniversaris o de Nadal". En aquest cas, la de la directora de l'Institut de la Dona. El comunicat del principal partit de l'oposició acaba sarcàsticament: "El que no sabíem és que el matrimoni presidencial ja feia franquícia del negoci i inspirava a altres parelles. En aquest cas, la de la directora de l'Institut de la Dona".