Ens agrada la música local, però no volem pagar per ella

A Espanya la venda de música gravada creix, però no deixa diners als seus creadors. Ens agrada la música feta a Espanya, preferentment pop i creada per homes, però no volem pagar per ella. Són algunes de les conclusions de l'informe Radiografia del mercat de la música gravada a Espanya per a l'any 2023, elaborat per l'associació de productors musicals Promusicae amb el departament de Diversitat Audiovisual de la Universitat Carles III de Madrid.

L'anàlisi, que aquest organisme privat integrat, entre altres, per les tres grans discogràfiques –Universal, Sony i Warner– duu a terme cada any, arreplega que la venda de música gravada va créixer en 2023 un 12,33%, principalment gràcies a la reproducció en línia (que suposa un 77% dels ingressos totals del sector). El mercat, diu l'informe, està en màxims històrics des de 2006, però un 37% per davall dels nivells més alts aconseguits en 2001. Les vendes físiques creixen respecte a 2022, generant 62 milions d'euros, que queden molt lluny dels 40,3 milions d'euros que arriben a la indústria a través de les vendes digitals (un 99% a través de la reproducció en línia).

Segons aquest informe, a Espanya es consumeix una mitjana de 22,1 hores de música setmanalment per persona (la mitjana mundial és de 20,7). Escoltem més música que en altres països, però és menys rendible: l'import mitjà que genera una escolta en línia és molt inferior a la dels països del nostre entorn. Més de 19 milions d'espanyols van usar música a través de plataformes de reproducció en línia d'àudio, però tan sols sis milions ho van fer a través de comptes prèmium o servicis de pagament. És un 15% més que en 2022, però queda molt lluny del que ocorre en altres països europeus. Les opcions gratuïtes per a l'usuari que requereixen publicitat per a finançar-se tripliquen o quadrupliquen els nivells de països com Alemanya, França i el Regne Unit.

Cada dia, explica en l'informe Antonio Guisasola, president de Promusicae, se'n pugen a les plataformes de reproducció en línia, en el món, unes 120.000 cançons noves. «És clau aprofitar el bon moment de la música en espanyol per a posicionar la nostra música en el lloc que mereix a través de totes les possibilitats que la mateixa té per se o unida a altres formes d'entreteniment», ha indicat en la presentació.

Donde quiero estar, de Quevedo és l'àlbum més venut en 2023 a Espanya. Encapçala el Top 100 per davant de Karol G (Mañana será bonito), Bad Bunny –que apareix per partida doble en el tercer i quart lloc (Un verano sin ti i Nadie sabe lo que va a pasar mañana) i Aitana (Alpha). L'informe de Promusicae ha elaborat el rànquing a partir de les dades arreplegades del 90% dels establiments de venda física a Espanya, les plataformes de reproducció en línia i les botigues digitals (una llista que inclou, des de 2022, les visualitzacions de continguts musicals en YouTube).

No obstant això, la llista varia, encara que no gaire, quan només es tenen en compte les còpies físiques venudes. El Top 20 dels discos de vinil més venuts el corona Taylor Swift –1989 (Taylor’s version)–, que també apareix en el tercer lloc, amb Speak now (Taylor’s version). Al mig, el Motomami de Rosalía. El quart lloc és per a C. Tangana i el seu El Madrileño i el quint, per a Harry Styles (Harry’s House).

Fans de Taylor Swift, durant el concert de l'artista a Madrid. / José Luis Roca

El rànquing dels discos més venuts de l'any llança algunes xifres definitives: la principal, la bretxa de gènere que encara continua existint en la música. Els artistes homes continuen representant una aclaparadora majoria, el 71%, enfront del 28% de discos interpretats per dones, i un sol disc d'un grup que té, entre els seus membres, homes i dones, Maneskin, en el lloc 41 de la llista.

Una altra característica que llança la llista dels més venuts és que a Espanya es prefereix, principalment, els discos interpretats en espanyol (en els 20 primers llocs només apareixen Taylor Swift, amb 1989 (Taylor’s version) i Midnight i Harry Styles, amb Harry’s house, els tres en anglés) i, de preferència, artistes espanyols: 42 dels 100 ho són (un 52,2%), seguits d'artistes estatunidencs (13,9%) i de Puerto Rico (12,2%).

El pop, el preferit

Bad Bunny, que apareix en el tercer i quart lloc de la taula, té a més un altre disc entre els 100 més venuts. No és l'únic cas: Taylor Swift en té tres. En total, són cinc els artistes en la mateixa situació: Rauw Alejandro, amb quatre, Feid, amb tres i Mora, amb tres.

I quasi tots coincideixen en les discogràfiques que han publicat. De fet, quatre d'elles acaparen la llista dels discos més venuts, encara que la unió de totes les xicotetes aconsegueix el tercer lloc. La primera de la llista és Universal (38%), seguida de Sony (27%), les xicotetes (quantificat com Uns altres, un 17%), Rimes Entertainment (10%) i Warner (8%).

El gènere musical preferit és el pop. Diu Promusicae que això és el que responen la majoria de les persones enquestades per a l'estudi quan se'ls pregunta quin estil musical prefereixen. No obstant això, en les llistes dels més venuts s'imposen les propostes de música urbana. L'estudi arreplega que el pop té major popularitat entre els més joves, i va disminuint progressivament a mesura que s'incrementa l'edat, igual que ocorre amb la música llatina, el latin pop i el reggaeton; no són les músiques majoritàries, però si tenen una gran presència en el gust juvenil i jove adult, tot i que el seu decrement és molt major que el pop a mesura que augmenten les edats del públic. El rock, d'acord amb aquest estudi, és una cosa de majors: la popularitat és mínima entre la joventut i molt més alta a partir dels 35 anys.