Amaia Montero, impactant reaparició per sorpresa en el concert de Karol G després de dos anys de silenci: "Vaig pensar que mai tornaria"

Karol G està fent història amb quatre concerts en l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid, en els quals ha esgotat totes i cadascuna de les entrades que s'han posat a la venda. La cantant s'està envoltant d'amigues de la professió, amb les quals està fent sorprenents col·laboracions en l'escenari.

Una de les més cridaneres i inesperades ha sigut la que ha protagonitzat amb Amaia Montero, retirada temporalment de la seua professió per a cuidar la seua salut, que ha reaparegut per sorpresa d'aquesta manera per a alegria del públic.

"Estic tenint la sort de cantar amb artistes a les quals he escoltat tota la meua vida. I hi ha artistes que pujaran a aquest escenari a regalar-nos un moment únic i increïble. Hui tinc ací a una personeta que fa dos anys que no puja a un escenari. I està nerviosa, però vostés li regalaran una de les millors nits de la seua vida. Quan la vaig buscar li vaig dir que la seua música va acompanyar capvespres amb els meus amics. Ella és una reina!", va cridar l'estrela abans de rebre-la.

La donostiarra va fer la seua inesperada aparició en gran cantant 'Rosas', un dels temes més icònics de L'Orella de Van Gogh, entre un gran núvol de fum i crits de centenars de persones corejant el seu nom.

"Diré una cosa. No sabia molt bé com reaccionaria en un moment tan important, sobretot perquè ocorre després de molt de temps pensant que mai tornaria a trepitjar un escenari. Per això hui és un dia increïble per a mi i ha sigut de la mà de Karol. No ha pogut ser més bonic. Aquest moment el guardaré en el meu cor i la meua ànima per a tota la vida", va dir Amaia Montero molt emocionada.