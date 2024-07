Un curt fet a Elx sobre assetjament desmunta tòpics del romanç juvenil

Isabel està en segon de Batxillerat, no li agrada la moda i sempre va al seu rotllo escoltant música amb els cascos, passant desapercebuda. Si bé, el fet de no tindre un físic «normatiu» l'han convertida en la diana de les burles i, en definitiva, d'un assetjament escolar que no cessa. Esta és la protagonista del curtmetratge de ficció, encara que perfectament podria ser una història real, que s'ha rodat recentment en l'IES Sixto Marco d'Elx.

Amanda Ramos, antiga alumna de l'institut il·licità, és la directora de Marginada, metratge que està previst que s'estrene el pròxim 28 d'agost en la setmana del cinema de Mutxamel. Aquest treball s'ha desenvolupat dins de l'emergent productora independent Emyc Entertainment des d'on realitzen curts, videoclips i altres formats audiovisuals amb el somni d'arribar en el futur a produir un llargmetratge.

Sensibilitzar sobre l'assetjament

La jove, que actualment estudia Publicitat en la Universitat d'Alacant, narra que tenia moltes ganes de poder sensibilitzar sobre la problemàtica de l'assetjament. La il·licitana explica que fa molts anys que fa cinema, des de 2012, i que en 2023 es va estrenar al costat d'una amiga com a cineasta guanyadora de la Mostra de Cinema d’Elx amb el curt Smile & Post que fa una crítica a la vida que hi ha darrere dels influenciadors juvenils.

Un moment del rodatge del curt en la passarel·la d'Elx / INFORMACIÓN

Per a aquest nou projecte va pensar al costat del seu equip que el seu institut, per la proximitat emocional, podria ser un escenari propici per a visibilitzar la problemàtica de l'assetjament a les aules. Això sí, reconeixen que els va costar més del que hagueren imaginat perquè van haver de sol·licitar diversos permisos a la Generalitat per a gravar. També s'han triat altres ubicacions de la ciutat.

Narra que aquest curt inclou diverses línies encara que el focus està posat sobre una estudiant que vol anar a la universitat i s'inicia una trama romàntica entre ella i un xic de la classe que es fixa en l'adolescent per la seua personalitat, encara que després hauran girs de guió que no es poden anticipar.

Tòpics romanç juvenil

«Hi ha molts tòpics de romanç juvenil en els quals es tria a xic i xica bonica, no agafen a una xica amb una cama desfigurada i sempre allò que està socialment vist com a perfecte, per això vam voler traslladar la realitat que hi ha un munt de cossos diferents», assenyala l'autora. En aquest treball han participat una trentena de persones de diverses localitats i per a garantir la disponibilitat de l'elenc d'actors, figurants, producció, càmeres, tècnics de so i altres professionals, va haver de rodar-se en un dia i mig, quasi ininterrompudament, amb el que es congratulen d'haver pogut filmar «un curt complex» que perfectament es podria haver gravat durant dues setmanes, assenyalen.