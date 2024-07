Canàries escolaritza a més de la meitat dels xiquets i joves migrants

En els pupitres dels col·legis i instituts de Canàries van estudiar 2.188 xiquets i joves migrants durant el curs 2023-2024. El principal objectiu és que aquests alumnes aprenguen espanyol amb rapidesa, perquè puguen seguir el contingut de la resta d'assignatures i per a facilitar la seua integració social. Per això, la Conselleria d'Educació assigna als centres professors de llengua, que aquest curs van impartir 1.886 hores lectives de suport idiomàtic, un 42% més que el curs anterior. Posar en marxa aquesta mesura en els centres va comportar una inversió de 4,7 milions d'euros. De moment, la Conselleria no compta amb una previsió de la inversió que es requerirà per a cobrir aquesta mesura el pròxim curs, perquè encara es desconeix el nombre d'alumnat que necessitarà reforç idiomàtic o de competències bàsiques en lectura i escriptura.

En els últims quatre mesos del curs, es va elevar un 42% la matriculació de menors migrants

Des que els xiquets i adolescents migrants sense suport familiar arriben a les Illes, les entitats a les quals se'ls assigna la guarda tramiten la seua matrícula i la Conselleria els inscriu en els centres de manera immediata. La idea és iniciar immediatament la seua integració en la rutina escolar. Quan arriben als centres, malgrat les seues mancances lingüístiques, se'ls incorpora a les aules amb la resta d'estudiants per a fomentar la seua inserció. L'alumnat en edat d'escolarització obligatòria -de 3 a 16 anys- s'escolaritza en el nivell corresponent segons la seua edat o en el nivell anterior i als joves d'entre 17 i 18 anys que volen estudiar se'ls matricula en escoles de formació d'adults o en cicles formatius de grau bàsic. Aquest va ser el cas de 531 xics migrants majors de 16 anys que l'any passat van emprendre els seus estudis a les Illes.

El vicecanceller d'Educació del Govern de Canàries, José Manuel Cabrera, reconeix que l'escolarització de l'alumnat migrant menor d'edat ha suposat aquest curs "un esforç notable" per part del professorat i de l'administració educativa i detalla que es tracta d'un repte singular, perquè les dificultats dels xiquets depenen de la seua edat. Així, explica que la integració és més fàcil com més xicotets els estudiants, perquè tenen més marge per a aprendre l'idioma, així com les competències bàsiques de lectura i escriptura. Uns objectius que es compliquen quan els xics s'escolaritzen en una edat pròxima a la majoria d'edat, perquè desconeixen l'idioma i alguns arriben sense saber llegir i escriure. En aquests casos, sosté Cabrera, l'opció més adequada és l'aprenentatge d'un ofici.

Dels prop de 5.600 menors estrangers que hi havia sota la tutela del Govern de Canàries quan va acabar l'any lectiu, només el 40% estava escolaritzat. Això es deu al fet que tres de cada cinc menors no acompanyats són majors de 16 anys i estarien en l'etapa de formació no obligatòria, per la qual cosa legalment no han d'estar matriculats en un centre educatiu. No obstant això, des de la Conselleria de Benestar Social assenyalen que alguns estan inscrits en cursos no reglats per a adquirir habilitats específiques que els facilite la inserció en el mercat laboral. A més, les entitats que gestionen els centres d'acolliment ofereixen classes d'espanyol diàriament a tots els xiquets i joves migrants.

Empatia i solidaritat

El 48% dels menors estrangers no acompanyats estudien en col·legis i instituts de Gran Canària i un de cada quatre són majors de 16 anys. En els centres de Tenerife està matriculat 37,2% i una quarta part està en escoles de formació d'adults o en cicles formatius de grau bàsic. Altres 87 xiquets i joves estudien a Fuerteventura; 72, a la Palma; 67, a El Hierro; 46 a Lanzarote; i 39 en La Gomera.

L'elecció del centre en el qual matricular als xiquets és decisió de les entitats que s'encarreguen de la seua guarda. Si bé, de cara a facilitar la seua integració, des d'Educació s'ha establit que el nombre de xics migrants no pot superar el 15% del total d'alumnes d'un centre. Malgrat que en el curs passat va haver-hi un nombre significatiu d'estudiants estrangers tutelats pel Govern de Canàries, en cap col·legi o institut es va superar eixa quota. En cas de sobrepassar-se aqueix límit, la inspecció educativa dividiria als nous alumnes entre els nous centres de la zona.

Sis de cada deu joves tutelats no van a l'institut perquè són majors de 16 anys

La contínua arribada de menors estrangers no acompanyats a les Illes s'ha reflectit a les aules. El mes de març hi havia a Canàries prop de 1.600 xiquets i joves migrants matriculats, una xifra que s'ha incrementat en un 42% en els últims quatre mesos del curs. Aquests alumnes, que arriben a les Illes fugint d'unes dures condicions de vida als seus països d'origen, no han trobat dificultats per a convertir-se en un més dels seus col·legis i instituts. En aquest sentit, el viceconseller canari d'Educació reconeix "l'esforç i el bon comportament de l'alumnat canari, que han mostrat solidaritat i empatia amb aquests companys que travessen una difícil situació personal i arriben amb un dèficit formatiu".

En els centres els orienten perquè assistisquen a les matèries optatives en les quals és més fàcil implicar-se sense necessitat de parlar l'idioma, com a música, treball etnogràfic, informàtica o francés L'actitud i les ganes d'aprendre dels joves migrants són encomiables. Alguns arriben sent analfabets, perquè no han tingut abans l'oportunitat d'anar al col·legi. Uns parlen i escriuen en francés o en anglés i altres només dominen el wòlof (llengua nativa del Senegal i Gàmbia). Per això, la seua prioritat és aprendre espanyol, perquè saben que és la principal ferramenta que necessiten per a millorar la seua integració i que en el futur els serà imprescindible per a inserir-se en el mercat laboral, que és l'objectiu de la majoria, ja que venen a Europa amb el ferm propòsit d'ajudar econòmicament a les seues famílies.