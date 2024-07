Desastre econòmic per a Bertín Osborne després de confirmar la paternitat: "Els seus fills no heretarien res"

Claudia Osborne, la filla del conegut cantant i presentador Bertín Osborne, ha decidit mantindre's al marge de la recent controvèrsia familiar que ha protagonitzat el seu pare, reconeixent finalment i públicament al fill de Gabriela Guillén.

Malgrat l'expectació, la jove ha optat per no fer comentaris sobre el tema. Així i tot, ha mantingut el somriure en tot moment, mostrant-se serena mentre era abordada per periodistes que buscaven la seua reacció davant la notícia. No obstant això, Claudia ha preferit mantindre silenci i no donar la seua opinió sobre aquest tema, demostrant una vegada més la seua discreció en assumptes personals.

El reconeixement del fill de Gabriela per part de Bertín ha sigut un tema que ha donat molt a parlar en els últims mesos i setmanes, generant múltiples opinions i comentaris.

No obstant això, Claudia ha optat per no contribuir a les especulacions i mantindre, com és de costum, la seua vida privada lluny del focus mediàtic.

Problemes econòmics

En TardeAr han comentat en exclusiva que tot sembla indicar que l'herència de Bertín Osborne està hipotecada. Això agreujaria molt més si cap la difícil situació econòmica del presentador i cantant. Almenys això ha assenyalat Luis Pliego en 'TardeAR', avançant una exclusiva de la revista 'Lectures'. Però Luis ha posat l'accent on està realment el kit de la qüestió: "El verdader problema és quan la teua mala reputació no et permet ingressar diners per a anar liquidant aqueixa hipoteca". Luis Pliego ha subratllat que "aquesta crisi que va obrir el fet de no reconéixer la paternitat del fill de Gabriela li estava cancel·lant moltíssims compromisos professionals". I és que cal recordar que la setmana passada, Bertín Osborne va tindre un concert on "l'aforament va ser bastant reduït". A més, al presentador li ha caigut més d'una campanya publicitària: "Comença a sentir l'aturada de tot el que és tindre una mala imatge". Bertín Osborne té actualment una hipoteca amb la seua finca de quatre milions d'euros. Una finca que es tracta del seu patrimoni principal i que "si ara passara alguna cosa, Déu no ho vulga, els seus fills no heretarien res", confessa Luis Pliego en el programa de Telecinco. Cal recordar també que Bertín Osborne ja va intentar vendre aqueixa casa, però no ho va aconseguir. Almenys, en les xifres que ell volia.

"Finalment, ha anat hipotecant parts. Té diverses hipoteques que sumen els quatre milions i mig d'euros. Està taxat per a subhasta en aqueixa quantitat. Tal com té les xifres, ell no es pot jubilar. Ha de continuar treballant i la situació amb Gabriela li ha passat factura econòmica", conclou Luis Pliego, director de la revista 'Lectures'.