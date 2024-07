Front comú hui a Asp contra «la violència, les drogues i les màfies»

Circulava des de fa dies per innombrables grups de Whatsapp i al final tindrà lloc aquest dilluns a les 20 hores en la Plaça Major d'Asp una protesta en senyal de suport a l'alcalde, Antonio Puerto, després de patir amenaces fa setmanes per l'amo de la gallera El Chato a causa de la clausura per orde municipal del local que s'emprava per a la celebració de baralles de galls.

La concentració no està convocada ni per l'Ajuntament ni per cap entitat en particular, si no per iniciativa ciutadana. Residents han anat compartint una circular per xarxes socials que resa «Asp en contra de la violència i drogues, fora màfies». El document s'ha difòs en diversos fòrums on es mostra la indignació contra els fets denunciats pel primer edil fa dies.

Si bé, la mobilització va començar a agafar força a partir de divendres, quan es va cremar la furgoneta del pare de l'alcalde sense que fins a la data haja quedat provat per la Guàrdia Civil, que va obrir la investigació, que aquests fets estiguen relacionats amb la intimidació que va patir el regidor.

El propi Puerto va confirmar ahir a aquest diari que no acudirà a la mobilització «perquè estic fora per motius familiars» però va agrair les mostres de suport per part del seu poble «en aquests moments complicats». De la mateixa manera, va ressaltar, que és necessari «estar tots a l'una contra aquestà barbàrie d'amenaces, danys i màfies d'aquest tipus. No podem arrugar-nos i fer passos arrere, toca continuar perseguint-les». Si bé, va voler incidir en el fet que ara li toca cuidar dels seus pares «perquè ells sí que ho pateixen més, encara que no vulguen dir-ho per no preocupar-nos», va assenyalar el regidor.

J.R.E.

Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana indiquen que no es preveu un reforç especial en la concentració. S'espera l'assistència de regidors de diferents grups municipals i confirmen des de l'Executiu que hi ha edils i personal d'altres ajuntaments que s'han interessat per l'acte i han manifestat, per tant, la seua intenció d'acudir.

L'alcalde ha rebut innombrables mostres d'alé en els últims dies, fins i tot per part de responsables públics d'altres partits com el president de la Generalitat, Carlos Mazón. Aquest dissabte Esquerra Unida, formació a la qual pertany el primer edil, també es va sumar a aqueixes mostres de solidaritat. La coordinadora d'EU País Valencià, Rosa Pérez, va sentenciar que «no pot ser que els nostres càrrecs públics patisquen persecucions, amenaces o coaccions, simplement per complir amb la seua obligació i vetlar per l'interés general».

La formació d'esquerres va voler destacar la labor i la gestió de Puerto al capdavant de l'Ajuntament d'Asp, «treballant en benefici de la majoria social» i «sense fer un pas arrere malgrat les pressions».

Com ja ha relatat aquest diari, el regidor va presentar denúncia davant la Benmereixent després d'una acalorada reunió fa setmanes en Alcaldia amb l'amo de la citada gallera situada a l'entrada al municipi, qui va acudir a reclamar la reobertura del local clausurat, que està tancat des de principis d'any per maltractament animal i activitat il·lícita arran de que en una macro operació del Cos Nacional de Policia s'intervinguera una baralla de galls, activitat prohibida i per a la qual, per tant, el local manca de llicència. Puerto va acabar amenaçat per aquest home quan aquest li va demanar que abandonara les dependències municipals. La denúncia que va presentar l'alcalde expressa que Ángel A.P, més conegut com «El Chato», li va fer suposadament el gest de tallar-li el coll, mentre li deia que coneixia els llocs que l'alcalde i la seua família freqüentaven en un to amenaçador. Fins i tot va arribar a acostar-se al primer edil dient-li «t'arrancaré el cap» i «et mataré».

Per aquesta denúncia, una magistrada va dictar orde d'allunyament que impedeix a l'investigat acudir al domicili o a qualsevol altre lloc en el qual es trobe l'alcalde o acostar-se a menys de 300 metres de distància, així com a comunicar-se amb ell per qualsevol mitjà mentre dure la investigació d'aquests fets. La mobilització per a aquest dilluns persegueix precisament que no es produïsquen nous capítols com el de maig, quan el nom de la localitat va tornar a eixir a la palestra quan El Chato va ser detingut en el seu domicili en una macrooperació antidroga realitzada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, quedant ell i un familiar després en llibertat provisional després de confiscar-los dos pistoles.

La Gallera El Chato / Alex Domínguez

Al gener, mesos abans, es va posar el focus també sobre la gallera que regenta quan se'l va tornar a detindre igual que a altres vint persones per maltractament animal i pertinença a organització criminal i es van intervindre altres tantes aus amb signes evidents de ser utilitzades en baralles. Temps després, l'Ajuntament va ordenar el tancament.