Lara Hernández, secretària d'Organització de Moviment Sumar: "Si Podem vol, també pot entendre's amb Sumar"

Lara Hernández (Madrid, 1986) és des de fa tres mesos la secretària d'Organització de Moviment Sumar, el partit que va llançar Yolanda Díaz per a presentar-se a les generals del 23J. Un any després d'aquella cita, que va permetre revalidar el Govern de coalició, aquesta professora d'institut i filòsofa també s'ha convertit en una de les persones que pilota el projecte com a membre de la coordinadora de la formació, després de la dimissió de Díaz pel fiasco d'europees.

La dirigent afronta ara la nova fase de l'espai polític, amb el repte d'esmenar els errors de Sumar i cosir la relació amb els partits aliats després de les tensions viscudes en el cicle electoral. "Hem comés errors, però som ací per a superar-los", defén, en una entrevista en les dependències del Congrés. Hernández es mostra convençuda que "la hipòtesi de Sumar no ha caducat", i insisteix en la necessitat "d'anar més enllà dels partits".

Quina lectura fa Sumar de la victòria del Front Popular a França?

El resultat reflecteix una participació històrica i demostra que és possible construir projectes ambiciosos que generen il·lusió i aconseguisquen articular espais polítics capaços de representar als exclosos de l'Estat del Benestar, als vulnerables i que ells puguen veure's reflectits ací, en una relació bidireccional.

Un altre dels ensenyaments ací a Espanya és que ha sigut un moviment que s'ha articulat amb els partits però anant més enllà d'ells. Ha sabut connectar amb agents socials, sindicats, amb personalitats públiques... s'ha generat un clima de mobilització dels actors socials i polítics que ha aconseguit aquest resultat.

El Front Popular francés va aconseguir unir a totes les forces progressistes, com Sumar va acordar amb l'esquerra del PSOE en les generals, incloent-hi Podem. Estarien disposats a repetir aquesta fórmula, si s'arriba a donar el cas?

Nosaltres el 23 de juliol vam ser condició de possibilitat d'una candidatura d'unitat. El 9 de juny vam treballar en la mateixa línia. La nostra voluntat és oferir aquest horitzó de futur, oferir una alternativa a aqueix malestar que hi ha instal·lat ací fora, i creiem que cal fer-ho treballant amb polítiques concretes: des del Govern, d'una banda, i treballant per a la construcció d'un espai polític que sàpia interpel·lar i connectar amb aqueixes inquietuds de la gent. Però Podem pot estar en aqueix espai, arribat al cas. Podem va estar el 23J i ha iniciat un camí de reflexió. Ara hem de respectar els temps i els debats interns que ells vulguen donar-se. Cal normalitzar el debat polític. Ha acabat el cicle electoral i ara comença la política.

Preguntat d'una altra manera, hi hauria alguna opció de revalidar un Govern de coalició progressista si l'esquerra va separada a les urnes?

És parlar de política ficció. Jo crec que sí que és possible revalidar un govern de coalició si sabem construir una alternativa concreta a l'absència d'un projecte de país per part de la dreta i l'extrema dreta. El camí el construirem a mesura que avancem en aqueixa concreció de mesures. I ací ens podem trobar tots. Tots els que vulguen estar en aqueix escenari polític podran entendre's amb Sumar. I si Podem vol, també es pot entendre.

Lara Hernández, al telèfon al Pati del Congrés dels Diputats. / Olmo Calvo

Entre les prioritats que vostés han posat per a la negociació de Pressupostos amb el PSOE està la vivenda. Quins senyals els dona el PSOE?

Ens sembla perfecte que el PSOE per fi s'òbriga a debatre el principal problema d'Estat d'aquesta època. Els pisos turístics són un problema de primer orde i cal augmentar la fiscalitat per a disminuir la seua rendibilitat econòmica i afavorir així el lloguer permanent. També cal parlar del sòl. L'Estat ha de convertir-se en un amo segur, en un promotor que fomente la construcció de vivenda, no pot ser un intermediari entre el sector immobiliari i l'inquilí, perquè afavoreix la privatització encoberta. Hem de garantir que es construeix vivenda pública i que l'accés a la vivenda també es gestione d'una manera pública, transparent i democràtica.

Sumar podrà firmar un acord de Pressupostos si no s'inclouen mesures sobre el lloguer turístic?

Aquest espai sempre ha mostrat voluntat d'acord. Però necessitem un PSOE receptiu. Sumar és l'ànima del Govern, i d'aquí ve que nosaltres tinguem aquesta vocació de governar, no des de la cantonada, sinó per a una majoria social. I això és el que el PSOE ha de fer, ser receptiu no a les demandes de Sumar, sinó a les demandes de la majoria social i la ciutadania, que és qui està patint aquests problemes. Sense un Sumar fort, sense un projecte autònom del PSOE, no aconseguirem que aquestes mesures concretes s'implementen.

També estan negociant la reducció de la jornada laboral i es percep un canvi de to respecte als empresaris. La CEOE ha d'estar en l'acord perquè tire avant?

Fins i tot en pandèmia, en una de les pitjors èpoques que ha viscut aquest país, s'han donat acords; —la reforma laboral, la llei Ryder; drets laborals per al col·lectiu LGTBI—. Amb aquesta senda d'acords, serà ara la reducció de la jornada laboral un problema? Nosaltres portem en el programa 32 hores i ara el que volem és 37 i mig. No és cap utopia. Hi ha empreses privades espanyoles que ja tenen aquest horari i l'Administració Pública també i no s'ha mort ningú.

Lara Hernández, secretària d'Organització de Moviment Sumar. / Olmo Calvo

Volen que la reducció de jornada siga com la reforma laboral de la passada legislatura?

Efectivament, la reducció de la jornada laboral serà el gran acord d'aquesta legislatura, de la mateixa manera que la legislatura passada va ser la reforma laboral.

En els últims mesos Sumar queda desdibuixat dins de la coalició. Tenen por que el PSOE capitalitze les seues propostes i conquisten el seu espai polític?

No, perquè tenim molt clara quina és la nostra vocació, quines són les nostres polítiques, quina és la nostra agenda i quin és el nostre horitzó. Hem firmat un acord de coalició amb el Partit Socialista, jo mateixa forme part de la taula de seguiment d'aquest acord de govern i tenim clar que només serà possible un govern progressista si existeix un Sumar fort i autònom del PSOE.

Segueix visca la hipòtesi amb la qual Sumar es va presentar el 23 de juliol a les seues primeres generals?

Aqueixa hipòtesi de Sumar no ha mort ni ha caducat. L'esperit amb el qual naix Sumar, sent capaç d'articular una agenda social i política, d'una banda, i, per una altra, a les organitzacions polítiques, socials, personalitats públiques, aqueixa hipòtesi, aqueixa premissa a partir de la qual naix tot això, no ha caducat.

Hem tingut sis processos electorals en un any, que han impedit que es desenvolupara i es desplegara en la seua màxima expressió, el projecte polític. Però que els temps electorals hagen imposat un ritme accelerat no mata les preguntes que van quedar sense respondre en el cicle del 15M. Aqueix cicle ha finalitzat, s'obri un altre cicle en el qual hi ha un malestar, una incertesa que està sent canalitzada per l'extrema dreta. I davant aquesta nova conjuntura, la hipòtesi de Sumar no és només pensar el país en termes progressistes, sinó també trencar aqueixes fronteres dels partits tradicionalment molt estretes i aconseguir connectar amb la ciutadania fent-la protagonista.

Sumar va nàixer amb un paper aglutinador de l'esquerra, segueix aqueix paper vigent?

Sí, totalment. Nosaltres tenim aqueixa voluntat de continuar treballant entorn d'aqueixa hipòtesi. El 23J va ser una candidatura de la unitat i 9J ho vam ser també. No crec que ningú puga retraure'ns que no vulguem treballar per i per a la unitat en l'espai polític.

Lara Hernández, secretària d'Organització de Sumar. / Olmo Calvo

Però quin és el paper del partit Moviment Sumar ara dins d'aqueix espai?

Tenim un espai polític que cal cuidar, acaronar i per al qual no tenim pressa, per sort. S'ha constituït aquesta taula de partits. Nosaltres hem sigut condició de possibilitat juntament amb la resta de formacions polítiques que aqueix espai nasquera i ens hem assegut en termes d'igualtat de parlar d'un tu a tu, primer parlant dels problemes del país per a posar en marxa polítiques concretes.

Si hi ha alguna cosa que no té cap formació a l'esquerra del PSOE, és un projecte de país com el nostre

El partit Moviment Sumar, responent a la seua pregunta, té aqueixa funció, aqueixa voluntat política, aqueixa vocació de diàleg i d'inaugurar aqueixa cultura horitzontal i, d'altra banda, tenim també un aspecte fonamental, que és el projecte de país.

Si hi ha alguna cosa que no té cap formació política en aquest país a l'esquerra del PSOE, és un projecte de país com el nostre. Nosaltres tenim una radiografia elaborada per mil persones. Tenim aqueix diagnòstic fet de què està passant i sobre això ara haurem de treballar.

En els últims mesos s'han produït fortes tensions amb Esquerra Unida o Más Madrid, que es queixaven de no haver tingut tot el protagonisme que mereixien. Ha faltat humilitat a Sumar?

Hem comés errors, tothom comet errors, però som ací per a superar aqueixos errors, no per a constatar-los. Això també seria ingenu per part nostra, quedar-nos bloquejats en els errors que hem comés. Ara fem l'anàlisi, el diagnòstic i una vegada fet, superarem aqueixes dificultats i treballarem amb un escenari temporalment més dilatat per a tirar avant el projecte.

La taula tècnica de partits ha tret alguna conclusió?

De moment la conclusió és que volem continuar treballant de manera coordinada, cohesionada i de manera horitzontal. I això és ja un valor en si mateix. D'alguna manera les coses que abordem en aqueixa taula tècnica és que tenim una vocació clara i que som perfectament conscients de tot allò que ens juguem.

Fins i tot sabent que hi ha coses que ens separen i ens diferencien, és important que les diferents formacions ens reconeguem mútuament i posem damunt de la taula allò que tenim en comú

Això no és una cosa fútil. Estem treballant junts en el grup parlamentari, en cinc ministeris i som conscients de les circumstàncies històriques i que hem d'estar a l'altura del moment. Fins i tot sabent que hi ha coses que ens separen i ens diferencien, és important que les diferents formacions ens reconeguem mútuament i posem damunt de la taula allò que tenim en comú, que és realment tirar avant, cuidar i reeditar aquesta agenda política, social, feminista, progressista, verd que representa hui dia el Govern.

Fins ara Yolanda Díaz havia pres les decisions de la coalició Sumar, com serà a partir d'ara? Es tindrà més en compte Esquerra Unida, que havia demanat participar i establir un mètode de decisió?

A IU la tenim molt en compte, tant com a Más Madrid o com a la resta d'actors polítics i socials que formen part. Que havia demanat un mètode. Perquè, francament, no estic al corrent d'aquesta qüestió. Ara bé, jo crec que això és com començar la pel·lícula pel final. Primer hem de construir, articular entorn d'aquest nucli de taula de partits, articular les polítiques i les propostes concretes, i sobre la base de la política elaborarem el mètode, i no al revés.

Mantenen els seus plans de desplegar-se territorialment i ho faran en comunitats com Madrid?

La pròxima assemblea de Moviment Sumar [prevista per a tardor] serà la que haja de reordenar, replantejar, aquesta estratègia política.

IU ha criticat la confusió entre la marca de la coalició i de partit, es plantegen canviar la marca electoral de Sumar?

A la gent allò que li interessa és el debat substancial, de quant costarà la compra que faré demà, quan hauré de deixar d'esperar per a anar al metge especialista, o quant em baixarà el lloguer. Els debats sobre com ens anomenem o com ens deixem d'anomenar a la gent no li interessen. I en allò que cal estar és en el debat substancial, en el debat polític, i ací és on ens trobarem.