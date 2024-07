Meduses a Espanya: Per què augmenten les seues poblacions a l'estiu i què fer davant les picades?

A l'estiu salten les alertes en les costes espanyoles per la proliferació de meduses, animals poc valorats i fins considerats molestos per les toxines que transmeten els seus tentacles, però que en els últims anys han augmentat les seues poblacions a causa de problemes mediambientals causats per l'acció humana.

El canvi climàtic i el consegüent increment de la temperatura de la mar, la reducció dels depredadors per la sobrepesca i la contaminació orgànica en els oceans contribueixen a crear un hàbitat més propici per a la proliferació de les meduses i allarguen també la temporada en què estan més presents, assenyala en entrevista amb Efeverde.com la responsable de la campanya d'oceans i pesca de Greenpeace, Marta Martín-Borregón.

Aquests animals, pertanyents a la mateixa família que els corals i les anemones (cnidaris), són presents en aigües temperades i zones càlides i tenen dues fases. En la primera, són xicotets pòlips. Però, en augmentar la temperatura ―i també els períodes de calor―, els pòlips alliberen les meduses, que són arrossegades pels corrents marins. Aquest fenomen es dona especialment al Mediterrani, que s'ha calfat en 1,4 graus centígrads en els últims 40 anys, indica l'experta de l'organització ambientalista.

A això se suma que alguns dels depredadors naturals de les meduses, com les tortugues marines, els crustacis, les tonyines o els peixos lluna, han patit un declivi poblacional a causa de la sobrepesca. A més, la contaminació per matèria orgànica dels oceans serveix d'aliment a les meduses, i afavoreix la seua reproducció.

El coordinador d'Àrees Marines Protegides de WWF, Óscar Esparza, identifica en paral·lel un factor addicional: les estructures artificials fixades en la mar. Explica que tant espigons, com a dics o plataformes són zones on es poden fixar els pòlips, que s'adhereixen al substrat, i això afavoreix el posterior desenvolupament de les meduses.

Alteració dels hàbitats

Este biòleg marí sosté que les activitats humanes i el seu impacte en els ecosistemes estan alterant els hàbitats i ocasionant desequilibris. Les meduses responen a eixe desequilibri, “la qual cosa fa que hi haja una major proliferació i que estiguen més a les platges”, argüeix, i precisa que no poden considerar-se plagues, sinó “part de l'ecosistema marí”.

L'ús de xarxes per a crear zones “lliures” de meduses, la recollida en l'aigua dels exemplars i la retirada de les quals acaben encallades en l'arena són mesures puntuals que a penes "aborden el més evident del problema, però no van a l'origen", diu. Segons l'expert representen “tiretes” que són efectives de manera temporal.

Atallar el problema de la sobrepesca, rebaixar la contaminació i limitar les noves construccions artificials en les costes són mesures que proposen els ecologistes

Esparza apunta que aquestes accions han d'acompanyar-se d'altres de caràcter científic, vinculades a comprendre millor les conseqüències del canvi climàtic sobre els ecosistemes, veure com afecta aquest fenomen als patrons de corrents, els vents, l'acidificació dels oceans, la falta d'oxigen; així com millorar la vigilància i monitoratge per a tindre una resposta primerenca del funcionament de les dinàmiques d'aquestes poblacions, i després integrar les dades en mesures a llarg termini que promoguen ecosistemes més resilients.

L'especialista de Greenpeace subratlla, a més, que per a protegir les mars i la seua biodiversitat urgeix acabar amb la sobrepesca, i així eliminar els descartes i la captura incidental d'espècies protegides ―moltes d'elles s'alimenten de les meduses―, i els consumidors poden contribuir a aquest propòsit mitjançant la compra de peix procedent de la pesca artesanal i de proximitat.

Les meduses són el reflex de la necessitat de conservació dels oceans, que regulen el clima, capten el CO₂ de l'atmosfera, el fixen en les profunditats marines, i produeixen oxigen gràcies al fitoplàncton, recorda Martín-Borregón, i insistix que és clau reduir la petjada de carboni en les activitats humanes per a revertir els efectes del canvi climàtic i garantir la supervivència de les espècies.

Què fer davant la picada de meduses i caravel·les portugueses?

Els desequilibris mediambientals repercuteixen en tots els ecosistemes, coincideixen els experts. D'aquí ve que el calfament de la mar provoque tant la pèrdua d'unes espècies com la proliferació d'unes altres, entre elles, la caravel·la portuguesa. Aquests organismes amb freqüència es confonen amb les meduses, encara que la seua picada és bastant complexa, perquè pels seus tentacles secreta una substància tòxica que produeix un dolor molt fort i pot arribar a provocar lesions locals com a inflamació, enrogiment, aparició de butllofes, descamació i reacció cutània en una altra zona diferent de l'afectada.

Durant la temporada d'estiu cal estar pendents d'aquests animals marins, que es desplacen amb els corrents, principalment a les platges en les quals s'han reportat majors poblacions.

Encara que les picades de les meduses no ocasionen greus danys a la salut, convé mantindre la precaució a causa de les seues cèl·lules urticants. En aqueix sentit, el Ministeri de Sanitat recomana:

Netejar la zona afectada, sense fregar i amb aigua salada, mai emprar aigua dolça, ja que per diferències de pressió osmòtica les restes de cèl·lules urticants que persistisquen podrien difondre més verí. Avisar al socorrista més pròxim o acudir al lloc de socorristes per a ser atés. Si hi ha restes de tentacles adherits a la pell s'han d'eliminar acuradament utilitzant unes pinces o un mecanisme que assemble el mode d'una pinça, com l'ús de dues targetes. Mai tocar la zona directament amb les mans. Es pot aplicar fred, no més de 20 minuts, sobre la zona afectada usant una bossa de plàstic que continga gel, per a evitar la inflamació i reduir el dolor. No aplicar gel directament, ja que pot produir cremades. Evitar l'exposició de la ferida a la llum solar i no rascar-se.

Les persones que hagen tingut contacte previ amb una medusa han d'anar amb compte, perquè una segona picada pot produir una reacció més severa. També aquells amb un historial d'al·lèrgies, així com els qui patisquen problemes cardíacs.

En relació amb la caravel·la portuguesa, el Ministeri de Sanitat aconsella també avisar al socorrista més pròxim o acudir al lloc de socorristes per a ser atés, aplicar una solució tòpica de bicarbonat de sodi i, si el dolor és molt intens o l'estat de la persona afectada empitjora progressivament, acudir immediatament a un centre mèdic o servici d'urgència.

