Milers de persones exigeixen un canvi de rumb en el model turístic de Mallorca

“Canviem el rumb, posem límits al turisme”. Sota aquest lema ha transcorregut una multitudinària manifestació en el centre de Palma en protesta contra la saturació turística. Organitzada per la plataforma 'Menys Turisme més vida', la protesta reclama un "canvi de model turístic" que tinga en compte als residents. La manifestació ha comptat amb el suport a l'organització de més de cent entitats, s'ha iniciat en la plaça d'Espanya i ha conclòs en la plaça de la Reina. La delegació del Govern estima en 12.000 els participants, mentre que l'organització eleva la xifra fins als 50.000.

La manifestació s'ha omplit de cartells originals i actuacions que ironitzen amb la situació de saturació a Mallorca. Els manifestants han sigut d'allò més creatius. Dotzenes de pancartes i cartells han omplit la protesta. Molts han destacat per la seua originalitat i enginy, com els de 'Enjoy balconing' (gaudiu el balconing) o una enorme 'casa del futur' feta de cartó que 'es ven' per 20.000 euros. S'ha pogut veure fins i tot una actuació en contra dels jets privats, amb un avió fet a mà, i un creuer també artesanal.

Al llarg de la manifestació s'han corejat proclames com "No hi ha aigua per a tant de turisme", "L'aigua per als pagesos, no per als camps de golf", o "No és turismofòbia, és lluita de classes". La protesta s'ha iniciat un poc més tard de les 19 hores, amb milers de persones cridant consignes i fent sonar xiulets. Molts dels participants han arribat a Palma amb tren des dels pobles, també alguns grups s'han organitzat per a anar en autocars.

En el passeig del Born, tots els restaurants han retirat les terrasses malgrat ser una jornada de juliol a ple sol del dia. Allí s'ha llegit el manifest, a càrrec de Júlia Mèrida i diverses integrants del grup musical Pitxorines.

La protesta ha tingut àmplia cobertura de la premsa internacional, que ha entrevistat manifestants per a conéixer les seues reivindicacions. Els mitjans alemanys han seguit la protesta molt de prop.

Quant als turistes, s'ha pogut veure a alguns d'ells impressionats al llarg del recorregut. Feien fotos i vídeos de la protesta i en alguns casos preguntaven pel significat dels cartells. Molts d'ells fins i tot han animat la manifestació amb xiulades i aplaudiments, mentre que uns altres s'han mostrat clarament incòmodes. Alguns visitants de fet han expressat les seues queixes als manifestants: "De què us queixeu? Sense turisme us moriríeu de fam".

En la plaça de Cort i la plaça Major, la Policia local ha ‘protegit’ les terrasses dels bars i restaurants amb cinta de precinte per a separar als manifestants dels turistes que estaven asseguts.