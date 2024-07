La mitja lluna bressola Sant Blas al ritme de marxa mora

Més de tres hores han desfilat aquest diumenge les deu filades mores pels carrers de Sant Blas. El bàndol de la mitja lluna s'ha encarregat d'omplir el barri amb el ritme i compàs de les marxes mores.

Els festers marcaven el pas amb les seues botes de punta i sabates planes, miraven al cel amb els seus majestuosos turbants, i el ras dels seus pantalons enlluernava per on passaven. Una desfilada excel·lent, que el seu únic possible però seria els xicotets espais que es formaven entre bloc i bloc.

El públic, una vegada més, després de l'entrada cristiana d'ahir dissabte, s'ha entregat per complet a l'encanteri del bàndol de la mitja lluna, que es va encarregar d'omplir de colorit cada racó del recorregut. La desfilada va seguir el seu ja habitual trajecte des de Baltasar Carrasco, passant per Poeta Garcilaso, Soto Amé i General Taca, per a culminar en Pintor Gisbert, embolicant cada carrer en un desplegament vibrant.

Els primers a fer acte de presència han sigut els Negres Senegalesos, que enguany ostenten la Capitania Mora. El capità, Vicente Sala Blasco, alçat i imponent en la seua carrossa, va exhibir amb goig les claus de l'antic Ajuntament que l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, li havia fet lliurament tant a ell com al seu homònim cristià fa uns dies.

A l'altura de la tribuna d'autoritats, Sala ha fet el simbòlic canvi de claus, representant l'obertura del castell de Sant Blas. Durant la desfilada, es va poder veure a Barcala marxant al costat del vicealcalde Manuel Villar amb la filada Abbasies. A continuació, van desfilar les filades Abbasidas, Nòmades, Magenta, Negres Kabileños, Alfaquíes i Marrakets, que van lluir una pancarta en commemoració del seu 50 aniversari. Van tancar la desfilada els Beduïns i, finalment, els Abencerrajes, la filada de l'Alferecía Mora, que van exhibir una espectacular ostentació amb picades d'ullet a l'època d'Al-Àndalus.

Ambaixades

Els festejos arriben a la seua fi aquest dilluns amb l'Ambaixada Mora, en la qual el bàndol de la mitja lluna intentarà persuadir al bàndol de la creu. Davant la negativa del rei cristià a rendir-se, tots dos bàndols entraran en conflicte, i a la vesprada seran els cristians els qui reconquerisquen el castell en l'Ambaixada Cristiana, acompanyats tota la jornada de salves d'arcabusseria.

El dia conclourà amb el tradicional castell de focs artificials, i un barri sencer posant el comptador a zero per a les festes de l'any que ve.