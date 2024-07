Adeu a Julia Uceda, quasi un segle de vida per a la primera dona que va guanyar el Premi Nacional de Poesia

L'autora sevillana Julia Uceda, una de les veus "més personals i reconegudes" de la poesia espanyola actual, ha mort aquest diumenge en Serates (Ferrol), als 98 anys d'edat. Va ser la primera dona a rebre el Premi Nacional de Poesia, l'any 2003, i va ser distingida en dues ocasions amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts. En un comunicat, la Fundació José Manuel Lara ha confirmat la notícia, i ha traslladat "tot el nostre afecte a la seua família i amics". "Les nostres lletres hui estan de dol", han lamentat. La seua última obra, Poesías completas (2023), va ser editada per esta editorial.

Nascuda en 1925, Uceda a Sevilla, va començar a escriure molt jove i va publicar el seu primer llibre, Papallona en cendres deslligada, en 1959. Dos anys abans, havia ingressat en el Cos Auxiliar d'Arxius i Biblioteques. En 1960 es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat de Sevilla i posteriorment va obtindre el doctorat amb una tesi sobre el poeta José Luis Hidalgo. Va ser en la Sevillana on va impartir classes com a professora ajudant fins a 1964.

Catedràtica de Literatura Espanyola d'Instituts Nacionals d'Ensenyaments Mitjans i d'Escoles Universitàries, entre 1965 i 1973 va ensenyar Llengües Romanços en la Universitat de Michigan (els EUA), on va conéixer a Ramón J. Sender. Després d'un breu retorn a Espanya, Uceda es va traslladar a Dublín (Irlanda), en la universitat del qual va treballar fins a 1976.

Aqueix any va tornar definitivament a Espanya i va fixar la seua residència a Galícia, a Ferrol, on va ser nomenada Filla Adoptiva en 2008. Tres anys abans, en 2005, havia sigut designada Filla Predilecta a Andalusia, la seua comunitat natal. Va estar casada amb el psiquiatre Rafael González Palacios, mort en 2017.

Sevilla era la seua "musa"

En conéixer-se la notícia, les mostres de reconeixement cap a l'escriptora no s'han fet esperar. L'alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha volgut recordar que Julia Uceda és "memòria de la literatura contemporània, amb la seua ciutat de Sevilla com a musa dels seus dies". "El seu nom estarà lligat per sempre a la seua ciutat a la Biblioteca Pública de la Macarena i en cadascuna de les seues obres imprescindibles de la cultura espanyola dels segles XX i XXI".

Amb aquestes paraules ha acomiadat Sanz a la Premi Nacional de Poesia i Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts amb un missatge en la seua xarxa social X. L'alcalde de la capital sevillana ha agraït a Julia Uceda "aquests quasi cent anys de vida que ens has regalat amb les teues lletres".

Per part seua, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha volgut recordar a l'escriptora a través de les seues xarxes socials. "Va tendir un pont de versos dissidents i plens d'estranyesa, entre Andalusia, l'exili i Galícia. Hui ens ha deixat, però recordarem sempre la seua veu poètica lliure, aliena a categories i amos", ha publicat el ministre.

Bolcada en la creació poètica

Gran admiradora de María Zambrano i de José Hierro, la seua poesia té "el sentit de l'estranyesa perquè encara no sé qui soc", encara que "res de l'humà m'és alié", declarava en el curs d'estiu d'El Escorial Poetas españoles de fin de siglo (2004).

Julia Uceda va bolcar la seua activitat en la creació poètica i en la crítica literària, al costat de les seues col·laboracions en conferències internacionals i en jurats de premis com el de la Crítica, el Reina Sofia, el Nacional de Poesia o les Lletres Espanyoles. Gran part de la seua obra ha sigut traduïda a diversos idiomes, com a portugués, anglés, alemany, xinés i hebreu.

Va ser membre corresponent de la Reial Acadèmia Sevillana de Bones Lletres i de les Associacions Espanyola de Crítics Literaris i Internacional d'Hispanistes, a més de fundadora i codirectora del Premi Esquie, les Col·leccions Poètiques Esquie i La Barca de Lotus.

Al llarg de la seua trajectòria va publicar, entre altres, els poemaris Mariposa en cenizas (1959), Extraña juventud (1962) -pel qual va rebre l'accèssit del Premi Adonais-, Sin mucha esperanza (1966), Poemas de Cherry Lane (1968), Campanas en Sansueña (1977), Viejas voces secretas de la noche (1981) i Del camino de humo (1994).

La seua obra poètica completa va ser arreplegada en el volum En el viento, hacia el mar (Vandalia, Premi Nacional de Poesia en 2003). També va publicar Zona desconocida (Vandalia, Premi de la Crítica en 2006 en la modalitat de Poesia) i Parlant amb un hi haja (2010). És autora del llibre de relats Luz sobre un friso (2008).

Així mateix, l'Agència Andalusa d'Institucions Culturals, a través del Centre Andalús de les Lletres, va editar l'any 2017 l'antologia Viejas voces secretas, una selecció de textos de tota la producció literària de Julia Uceda fins al moment, elaborada pel crític i editor Ignacio F. Garmendia.

Reconeixement a la seua carrera

Per l'antologia poètica En el vent, cap a la mar (1959-2002) va ser guardonada en 2003 amb el Premi Nacional de Poesia, convertint-se en la primera dona a rebre este reconeixement institucional. Al llarg de la seua vida, l'escriptora va rebre diversos guardons més, com el Premi de la Crítica de Poesia Castellana (2006), el Premi Andalús de les Lletres Luis de Góngora i Argote (2016) a la seua trajectòria, i el Premi Internacional de Poesia García Lorca-Ciutat de Granada (2019).

El Centre Andalús de les Lletres va proclamar el 2017 com a Any Julia Uceda i li va dedicar una exposició i una antologia. El 28 de desembre de 2021 el Govern li va concedir la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts, distinció que ja havia obtingut en 2016. És "una sorpresa que agraïsc", va assenyalar en eixa ocasió a EFE als seus 96 anys, quan continuava treballant. A l'any següent se li va concedir la Medalla de la Ciutat de Ferrol.