Un policia algerià envia en pastera a la seua filla de 12 anys a Alacant després de no aconseguir-li visat per a viatjar

La Policia Nacional va detindre a Alacant a tres presumptes patrons de pasteres en l'última onada d'embarcacions precàries que van ser interceptades fa més d'una setmana en les costes alacantines i va arrestar també a Alacant als pares d'una xiqueta de 12 anys que viatjava amb un cosí en una de les barques. Els ocupants de les pasteres van pagar entre 2.000 i 4.000 euros cadascun per la travessia.

Els progenitors, un d'ells policia a Algèria, van organitzar presumptament la travessia en pastera de la seua filla després que li negaren al seu país d'origen el visat per a viatjar, segons fonts pròximes al cas. Sí que ho van aconseguir per a altres dos fills, tots dos homes, i tots quatre van viatjar amb avió d'Algèria a França dos dies abans de l'arribada de la pastera on estava la seua filla, que finalment es va retrobar amb els seus pares després de declarar ells com a presumptes autors de delictes d'abandó de família i afavoriment de la immigració irregular.

Els pares, que van al·legar haver fet el viatge per motius mèdics, van quedar en llibertat provisional després de comparéixer en dependències policials, mentre que els tres patrons han ingressat a la presó preventiva.

Dos dels tres presumptes patrons van ser detinguts per agents del Grup III de la Unitat contra les Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional després de recaptar el testimoniatge d'un testimoni protegit que formava part de les 11 persones rescatades per Salvament Marítim a l'altura de Torrevella el passat 11 de juliol. La pastera havia salpat de Mostaganem, a Algèria, i un dels onze immigrants que anava a bord va identificar a un dels migrants com el patró de l'embarcació i l'altre com el seu ajudant, per la qual cosa van procedir a la seua detenció per un delicte d'afavoriment de la immigració irregular.

Testimonis protegits

L'altre immigrant detingut com a patró viatjava en la pastera que va arribar el passat 11 de juliol a la platja de les Platgetes en Moraira. En aquesta barca viatjaven 13 persones, quatre d'elles menors d'edat, i dos dels rescatats van declarar com a testimonis protegits per a identificar al patró de l'embarcació.

Eixa mateixa setmana va ser quan va arribar a Benidorm una pastera amb 16 persones, entre elles la xiqueta de 12 anys els pares dels quals van ser detinguts a Alacant. Els mateixos investigadors del Grup III de la UCRIF van esbrinar que la xiqueta i un altre migrant de la pastera, major d'edat i que assegurava ser el seu germà, en realitat era el seu cosí i el viatge en la barca havia sigut costejat per a tots dos pels pares de la menor.

Segons les dades recaptades en la investigació, els pares detinguts i llocs en llibertat amb càrrecs tenen tres fills i van organitzar el viatge de la menor després que a Algèria no li concediren el visat a ella i sí als seus dos germans. Els pares i dos fills van viatjar amb avió d'Algèria a França dos dies abans de l'arribada de la pastera a Benidorm. Des de França es van traslladar fins a Alacant i els dos cosins tenien instruccions perquè acudiren a una plaça alacantina una vegada en terra. No obstant això, la Policia va interceptar a les 16 persones de la pastera i es va descobrir l'ocorregut amb la menor.

El pare de la xiqueta va resultar ser un policia algerià i va ser detingut juntament amb la seua dona a Alacant. Els progenitors van acabar reconeixent davant la Policia que van organitzar el viatge en pastera de la xiqueta, li van deixar diners i van explicar que el motiu d'emprendre una nova vida a Europa era per a curar a la seua filla de la diabetis que pateix. A més, la mare també té problemes en la vista.