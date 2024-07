Amaia Montero reapareix en el concert de Karol G: "Pensava que no tornaria a trepitjar un escenari"

Imagina que estàs veient a Karol G a Madrid, amb la intensa lluita (i desemborsament) que això suposa, i apareix la reina del pop darrere d'un núvol de fum i després d'una breu presentació de la colombiana que va afirmar, en el segon concert que va omplir al Bernabéu, que havia convidat a una de les seues artistes favorites durant l'adolescència. Com si es tractara del mític programa "Pluja d'estreles", apareixia la mateixa Amaia Montero, la vocalista que va llançar a La Oreja de Van Gogh a les llistes de grans èxits cantant un 'Roses' que no es va sentir gaire entre el clam del públic.

Amaia reapareixia així després de dos anys sense trepitjar els escenaris i després d'una sèrie d'esdeveniments en la seua vida que havien deixat als fanàtics molt preocupats per la seua salut.

Karol G va expressar la seua admiració cap a Amaia i va reconéixer que l'abillament majoritàriament rosa del concert era en el seu honor, una picada d'ullet a la cançó amb la qual Montero va fer la seua reaparició. "Aquesta setmana ha sigut per a mi de molta gratitud. Vostés mateixos poden veure el que està passant ací i són quatre nits com aquesta" i va demanar als assistents "no deixar mai de somiar". "Estic tenint la sort de cantar amb artistes als qui vaig escoltar tota la meua vida. I hi ha artistes que pujaran a aquest escenari a regalar-nos un moment únic i increïble. Hui tinc ací a una personeta que fa dos anys que no trepitja un escenari. I està nerviosa, però vostés li regalaran una de les millors nits de la seua vida. Quan la vaig buscar li vaig dir que la seua música va acompanyar capvespres amb els meus amics. Ella és una reina!".

Montero, per part seua, es va mostrar visiblement agraïda amb la seua companya i emocionada davant el públic: "Pensava que no tornaria a trepitjar un escenari".

Aquesta aparició estel·lar té lloc quan, a més, es va anunciar que Amaia tornaria a l'Orella de Van Gogh per a una gira d'autèntica "nostàlgia millennial". Sembla que per fi, "mañana será bonito" per a qui entonava la veu dels majors temes d'una generació.