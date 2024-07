Les bonificacions permeten al port d'Alacant obrir una línia de mercaderies amb Líbia

Fa cinc mesos, el port d'Alacant va començar a operar una línia de mercaderies amb Egipte i ara l'Autoritat Portuària ha tancat acord amb Líbia. Ambdues s'han convertit en línies regulars de mercaderies i no són fruit de la casualitat. En concret, esta segona es posa en marxa tan sols un mes després de les bonificacions aplicades en la terminal portuària. La mesura arreplegava, en concret, una rebaixa del 40% en la taxa a la mercaderia per a noves línies rodades i va rebre llum verda per part del consell el juny passat.

La companyia Romeu serà l'encarregada de gestionar la línia “ro-ro” (mercaderia rodada) que se suma a la que té des de febrer amb destinació a Egipte. Fonts portuàries han explicat que la principal diferència és que aquesta nova connexió comptarà amb escales a Aràbia Saudí, Emirats Àrabs i també Egipte.

Imagen de la terminal del puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

Primera expedició

La primera expedició va eixir des de les molles alacantines la setmana passada. L'empresa Merna Shipping va embarcar 264 vehicles, entre caps tractors, tràilers i diferent maquinària, superant les 2.300 tones de càrrega. L'empresa va utilitzar una embarcació dissenyada per al transport de vehicles que disposa en el seu interior de diversos nivells d'estacionament, que poden ser ajustats en altura per a donar cabuda a vehicles grans.

Des d'Alacant, el vaixell té escala en els ports de Misurata, on desembarcarà 105 vehicles; Alexandria, on deixarà 49 unitats, i després de travessar el canal de Suez, arribarà fins a Jeddah i Jebbel Ali, on desembarcarà 30 i 80 vehicles, respectivament.

L'estratègia de les bonificacions respon al nou mandat de Luis Rodríguez al capdavant de l'APA i estava orientada a afrontar una oferta especialitzada a millorar la competitivitat del port i atraure nous trànsits i mercaderies.

L'avantatge d'Alacant, respecte a altres grans ports, és, a més, de l'agilitat a l'hora de gestionar el trànsit de vaixells i mercaderies, la capacitat d'emmagatzematge disponible, assenyalen des del port.

La mercaderia rodada necessita grans superfícies per a emmagatzemar els vehicles de manera prèvia a l'arribada del vaixell, de manera que quan aquest atraca en port, immediatament s'embarquen els vehicles, per a continuar cap al següent destí. Això es tradueix a reduir el pagament de taxes al mínim imprescindible.

El moll 19, atorgat a l'empresa Terminals Marítimes del Sud-est (TMS, pel seu disseny permet reduir temps de trànsit i, per tant, d'emissions de CO₂. Des de l'Autoritat Portuària s'està treballant per a donar a conéixer esta nova connexió als sectors productius.