Els espanyols dormen malament i poc: com organitzar el dormitori per a reduir l'insomni

El 37% de la població espanyola pateix algun problema de salut mental. Segons dades de l'últim informe anual del Sistema Nacional de Salut, entre 2016 i 2021 l'ansietat s'ha incrementat un 105%, mentre que l'insomni ho ha fet en un 59% i la depressió en un 20%.

Al mateix temps, les dades situen a la Regió de Múrcia com la tercera (només darrere de Canàries i Comunitat Valenciana) en major prevalença de trastorns mentals i del comportament.

En aquest sentit, el Dia Mundial del Cervell, que se celebra cada 22 de juliol, és una commemoració focalitzada a conscienciar sobre les malalties neurològiques més comunes com l'ictus, l'alzheimer, l'epilèpsia o la migranya.

Amb motiu d'aquesta efemèride, s'ha celebrat en la capital murciana l'esdeveniment “Llar, benestar i salut: claus per a sentir-te a casa”.

les malalties neurològiques més comunes com l'ictus, l'alzheimer, l'epilèpsia o la migranya. / Freepik

Andrea Miró, neurofisiòloga i experta en son, ha posat el focus en com afecta al cervell la falta de son. “Les conseqüències de no dormir bé a llarg termini són psicològiques, afavoreixen l'aparició d'ansietat, depressió o augmenten les taxes de suïcidi, però també de tipus físic, per no haver-hi una secreció correcta de secreció hormonal, un correcte procés antiinflamatori”.

“I tot això afavoreix l'aparició de malalties com:

diabetis

obesitat

hipertensió

cúmul de tòxics cerebrals

i, per tant, major risc de patir malalties neurodegeneratives com la demència o l'alzheimer”.

El benestar emocional comença en la llar

D'ací, la importància de l'entorn de la llar en el benestar mental. I és que, segons l'Organització Mundial de la Salut, passem el 90% del nostre temps en espais tancats, la qual cosa subratlla la rellevància de sentir-nos bé en la nostra llar per a mantindre una bona salut mental i reduir, a més, el consum de psicofàrmacs per a tractar trastorns comuns.

El insomnio afecta a cuatro millones de españoles / Freepik

Per part seua, Consuelo Ruiz, psicòloga clínica, ha explicat que "quan ens sentim assegurances en les nostres llars, podem relaxar-nos, descansar i participar en activitats que promoguen el benestar mental i emocional. Tindre condicions segures, estables i saludables en la llar és fonamental per a aconseguir i mantindre una bona salut mental”.

María Brotons, neuroarquitecta en casalinga_espais amb ànima ha explicat que “compartir l'espai amb el nostre entorn, família, amics o companys aporta benestar i satisfacció, atés que les interaccions socials en un entorn acollidor i confortable enforteixen els vincles interpersonals, augmentant la nostra sensació de pertinença i felicitat”.

Un 45% de la població patirà en algun moment algun trastorn del son greu La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) estima que el 48% de la població adulta espanyola i el 25% de la població infantil no té un son de qualitat. A més, almenys un 50% de la població té problemes per a agafar el son i un 32% es desperta amb la sensació de no haver tingut un son reparador. Encara que persones de totes les edats i sexes poden tindre problemes de son, els diferents estudis que s'han realitzat a Espanya coincideixen a afirmar que són més freqüents en dones i en persones de major edat: només un 33% de les dones espanyoles dormen, entre setmana, almenys 7 hores i més d'un 25% dels ancians tenen problemes de son. En tot cas, també afecten de manera important als xiquets i adolescents espanyols, on almenys un 20% reconeix no tindre uns horaris de son regulars i més d'un 30% considera que el seu son és insuficient. Segons dades de la SEN, més 4 milions d'espanyols pateixen algun tipus de trastorn del son crònic i greu. D'altra banda, la World Sleep Society calcula que almenys un 45% de la població mundial patirà en algun moment algun trastorn del son greu. L'insomni, l'apnea obstructiva del son, trastorns del ritme circadiari, la síndrome de cames inquietes, les parasomnies NREM, el trastorn de conducta durant la son REM, la narcolèpsia o la hipersòmnia idiopàtica, són els trastorns del son més habituals entre la població espanyola.

La llum natural ajuda a reduir el risc de depressió / Freepik

A més, “l'ús de materials naturals: optar per materials com a fusta, cotó, llana, lli, etc. afegeixen calidesa i bellesa estètica, promovent un ambient més saludable i respectuós amb el medi ambient. Al mateix temps els tèxtils ajuden a l'absorció acústica del soroll i la reverberació”.

Com la llum ajuda a reduir el risc de depressió

L'exposició a la llum natural dins dels espais és font d'energia. La possible regulació de la mateixa en funció de l'orientació, així com una correcta ubicació i temperatura de la llum artificial, ajuden a regular el nostre cicle circadiari, i afavoreixen un somni reparador a la nit i la vitalitat durant el dia.

Segons un estudi de Fundació Salut i Persona, o que una adequada exposició a la llum natural pot reduir el risc de depressió en un 20%. No obstant això, el soroll visual pot impactar negativament en els nostres processos cognitius i la productivitat.

La neuroarquitecta, convençuda que el disseny i característiques dels espais que habitem influeixen de manera determinant en el nostre benestar emocional, els analitza de manera objectiva i sistemàtica, amb el propòsit d'optimitzar el seu disseny i aconseguir millorar el benestar i la productivitat de les persones que els habiten.