La Fiscalia investiga el tuit amb insults masclistes a la consellera Nuria Montes

La secció de delictes d'Odi de la Fiscalia Provincial de València ha obert diligències d'investigació pel missatge en la xarxa social Twitter que un usuari va difondre sobre la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes. El ministeri públic ha obert aquestes diligències a instàncies de la Policia, entitat que li va traslladar els insults a Montes. La investigació, en mans de la delegada de la secció, la fiscal Susana Gisbert, s'ha obert per un delicte d'odi per raó de gènere i d'edat.

Fa aproximadament 15 dies, un usuari va dedicar uns insults a Montes per com anava vestida en el minut de silenci celebrat a València en condemna per un crim masclista de Villena. En concret, li va etzibar: "A la senyora major de fúcsia algú li pot dir que no té ja edat de vestir com una madama de puticlub 'xungo' de carretera?", assenyalava l'usuari sobre la foto del minut de silenci compartida en el compte de la Generalitat Valenciana. La titular d'Innovació va anunciar que anava a informar la Policia d'aquest missatge per si esta acció fora constitutiva d'alguna mena de delicte i va lamentar que les dones pateixen "de manera constant" aquest tipus d'insults, abocats a més "des de la covardia de l'anonimat" de la xarxa social.

Per part seua, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va retraure els insults i va mostrar el seu "menyspreu" i va dir "covard" al tuitaire. "La senyora de fúcsia es vist com vol i és una dona lliure i de primera. Eres un covard i t'amagues. Et menyspree". Altres membres del Consell igualment van reprovar el comentari de l'usuari, com la titular de Medi Ambient, Salomé Pradas: "Ni cas a aquest covard i masclista benvolguda Núria @nuriamontes. Ningú és qui per a dir-te com vestir o com viure la teua vida. A seguir igual, eres autèntica i meravellosa".

També l'alcaldessa de València, María José Catalá, va expressar el seu suport a la consellera: "Amb tu @nuriamontes i amb la teua llibertat i saber estar. Amb tu i amb totes les dones que pateixen aquest tipus de grolleries. Siguen d'on siguen i voten a qui voten. En contra dels covards, els que insulten i els que tenen doble vara de mesurar en la defensa de la dona. Ja n'hi ha prou". La Policia va posar en coneixement de la Fiscalia aquest tuit i, després d'això, s'han decidit obrir diligències d'investigació per a depurar possibles responsabilitats penals, ha pogut saber Europa Press.