El Govern té aquest dimarts un ple que marcarà el rumb de la legislatura

En el primer aniversari de les últimes eleccions generals, el Govern afrontarà al Congrés a un ple determinant per al futur de la legislatura. Aquest dimarts —23 de juliol— la Cambra Baixa es reunirà a les 10 del matí per a iniciar el debat d'una desena de punts que seran claus per al futur de l'executiu: des de la viabilitat dels Pressupostos per a l'any que ve fins a l'acord amb el PP per a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), passant per comprovar la salut del bloc de la investidura amb la reforma de la Llei d'estrangeria o el Decret anticrisi. Així, Sánchez podrà eixir de la Cambra Baixa amb el seu mandat molt més encaminat, si bé encara quedarà per resoldre la governabilitat de Catalunya, peça essencial per a les aliances de l'executiu.

Via lliure per a tramitar els Pressupostos

El Govern va començar dimarts passat l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2025. El Consell de Ministres va aprovar el sostre de despesa (199.171 milions d'euros) i la senda d'estabilitat (va situar el dèficit públic del pròxim any en un 2,5 %). Aquest dimarts, el Congrés haurà de donar el vistiplau a aquests objectius d'estabilitat i de deute públic per a les administracions públiques, un pas necessari per a elaborar després els comptes públics.

A més, el Govern i els seus aliats aprovaran de manera definitiva la Llei de paritat que, encara que no ho semble, és clau en aquest procés, ja que l'executiu va incloure una esmena en aquesta norma que elimina la capacitat de veto del Senat a la senda d'estabilitat, una prerrogativa que va introduir Mariano Rajoy en 2012. D'aquesta manera impediran que la majoria absoluta del PP en la Cambra Alta tombe els objectius de dèficit i impedisca la tramitació dels Pressupostos. PSOE i Sumar hauran de continuar negociant amb els seus socis per a aprovar els comptes, però hauran esquivat el primer obstacle.

Acords amb el PP i la immigració

Després de cinc anys de bloqueig del CGPJ, serà aquest dimarts quan PP i PSOE materialitzen el seu acord amb la renovació dels 10 vocals que li corresponen al Congrés —el Senat farà el mateix dimecres— i amb l'aprovació de la reforma de la Llei orgànica del poder judicial que donarà el mandat al nou Consell per a elaborar i aprovar, en el termini de sis mesos i per una majoria de tres quints, una "proposta de reforma del sistema d'elecció dels vocals de procedència judicial".

Aquest acord, impossible d'aconseguir durant els últims anys, sembla haver obert la porta a altres pactes. Les dues formacions estan negociant la renovació del Banc d'Espanya i de la Junta Electoral Central (JEC). A més, sobre la taula s'han posat ja altres òrgans. Falta per veure si aquest clima d'enteniment s'estén a la qüestió migratòria i aquest dimarts el PP secunda acceptar a tràmit la reforma de la Llei d'estrangeria perquè el repartiment de menors que hi ha a Canàries, Ceuta i Melilla siga obligatori entre la resta de comunitats. Els populars van assegurar aquest diumenge que votaran 'no' a la norma, obligant el Govern a tancar el suport de tots els seus socis, incloent-hi Junts, el més reticent de tots a donar-hi suport.

La unitat del bloc progressista

Alhora que Sánchez posa a prova aquesta majoria alternativa amb el PP, el Govern haurà de demostrar que el bloc de la investidura —PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNB, Podemos i BNG— gaudeix de bona salut. Per a això, haurà d'afrontar dues proves: la ja comentada Llei d'estrangeria i la convalidació del decret anticrisi, per al qual també necessita el vistiplau de tots els seus socis. De moment, l'executiu de coalició sembla comptar amb el suport d'EH Bildu i la negociació amb els republicans catalans va també pel bon camí.

No obstant això, PNV i Junts són més prudents de moment i prefereixen no avançar res. Així i tot, el verdader problema sembla estar en el suport de Podem. Fonts de la formació habitada denuncien que el decret estableix la caducitat de moltes de les mesures de l'escut social i reclamen que aquestes siguen permanent. Sobretot, aquelles que es van impulsar davant l'emergència residencial. Encara hi ha marge per a la negociació.

Reactivar l'agenda legislativa

Serà, a més, el primer ple que aprove una norma després del vistiplau a l'amnistia, fa ja quasi dos mesos. Amb els socis que reclamen donar un impuls a la legislatura, el Congrés aprovarà de manera definitiva la Llei de paritat, després d'alçar primer les esmenes introduïdes pel PP al Senat, i la Llei de creació d'una autoritat independent que investigue els accidents aeris, ferroviaris i marítims. A més, la Cambra Baixa donarà suport a les lleis de bombers i agents forestals per a remetre-les al Senat.