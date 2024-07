Troben i salven a un senderista de 70 anys perdut en el Montgó en plena onada de calor

Rescat en el Montgó en el més dur de l'onada de calor. El sol estreny de valent i l'abrasador ponent i les elevades temperatures poden convertir un dia de muntanya en un infern.

La Policia Local, Protecció Civil i els bombers han localitzat a un senderista que s'havia endinsat al parc natural del Montgó, a Xàbia, la família del qual havia avisat als servicis d'emergència perquè no els responia a les cridades.

La patrulla canina de la Policía Local ha participat en la cerca / LEVANTE-EMV

Immediatament, per les hores que eren i per les temperatures tan elevades, s'ha establit un dispositiu de cerca per part de Protecció Civil, el Grup de Rescat dels Bombers del Consorci Provincial i Unitat Canina de Policia Local. Finalment, aquest home ha sigut localitzat per membres de Protecció Civil en la senda que baixa a la Cova del Camell amb signes de desorientació.

El senderista ha sigut evacuat en helicòpter al parc de bombers de Dénia, on l'esperava una ambulància / POLICÍA LOCAL DE XÀBIA

Evacuat en helicòpter

Després de localitzar-lo, el senderista, d'uns 70 anys, ha sigut evacuat en l'helicòpter de rescat del Consorci Provincial de Bombers a l'hospital de Dénia.

Després d'aquesta intervenció, des de la Policia Local recorden als veïns i veïnes, visitants i turistes que han d'estar atents als avisos especials que emet l'Agència Estatal de Meteorologia. Aquest dissabte està actiu un avís de color taronja per altes temperatures a la Marina Alta, que venen acompanyats d'una sèrie de consells i mesures que han de tindre's en compte, per a evitar accidents, com transitar per llocs frescos, beure abundant aigua, o evitar fer esport en les hores centrals del dia.