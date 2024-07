El Consell de Ministres destitueix la directora de l'Institut de les Dones

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el cessament de la directora de l'Institut de les Dones, Isabel García, tal com ha avançat El País i ha pogut confirmar aquest diari. La destitució es produeix després de conéixer-se que les empreses que comparteix amb la seua dona i exassessora del PSOE al Senat, Elisabeth García, haurien facturat almenys 250.000 euros gràcies a les adjudicacions de contractes públics d'ajuntaments governats pel PSOE per a gestionar Punts Violeta.

"Hem pres la decisió pensant en el bon funcionament de l'Institut i en què no hi haja cap dubte què les polítiques d'igualtat són una autèntica prioritat per a aquest ministeri, i en què farem tot el que estiga a les nostres mans perquè avancen els drets de les dones", ha declarat davant els mitjans la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, després de la reunió del Consell.

Els Punts Violeta són un instrument promogut per de el Ministeri d'Igualtat amb l'objectiu d'implicar la societat en la lluita enfront de la violència masclista i estendre, de manera massiva, la informació necessària per a saber com actuar o intervindre davant un cas de violència contra les dones. La setmana passada va eixir a la llum que dues de les empreses que comparteix amb la seua dona, Elig Consultoria d'Igualtat i Diversitat com IMBER Consultoria d'Igualtat, van rebre almenys 64 contractes públics per a gestionar-los.

Ella no va tardar a defendre's. Per mitjà d'un comunicat llançat en la seua xarxa social X va explicar que, després del seu nomenament en el càrrec com a directora de l'Institut de les Dones, va reduir la seua participació empresarial a un 8%, per davall del 10% que permet la llei reguladora dels conflictes d'interessos dels membres del Govern.

"Mai he fet cap gestió o recomanació directa o indirecta davant els possibles clients de les empreses, siguen públics o privats, per a afavorir cap contracte. Els contractes que s'han realitzat amb entitats públiques, de tots els colors polítics, i privades són fruit del bon fer professional de la meua esposa", va assegurar, i va afirmar tindre "la consciència tranquil·la i la certesa d'haver fet les coses bé".

Sense dimissió

Poc després que es coneguera la notícia, ha assegurat en un nou comunicat que lamentava que el seu cessament vinguera per "pseudoinformacions periodístiques que presenten injustament fets lícits". "Faré valdre, fins on em permet la llei, tots els meus drets i accions per a deixar clar que la meua conducta i la de la meua esposa s'ha ajustat sempre a dret", afegeix. Per això, explica, no ha dimitit.

En el comunicat parla també de "cacera" -"cacera menor, però cacera"- que va començar, segons ella, amb el seu nomenament. Aquest va estar embolicat de polèmica després d'eixir a la llum diversos missatges en X on criticava "la dictadura" o el "deliri queer". Entre els missatges controvertits, està el que García tuitava el 10 de gener de 2023, on assegurava que “Les dones trans no existeixen”.

Ho feia en resposta a un tuit de Víctor Gutiérrez, el secretari de Polítiques LGTBI del PSOE. També assegurava que "les dones transsexuals són dones transsexuals i punt". Això va fer que Sumar demanara el seu cessament poc temps després del seu nomenament.

"Isabel García representa un feminisme transexcloent que posa en risc una institució transcendental per a lluitar per la igualtat. Necessitem que la nova persona que assumisca aquest càrrec tinga clar que l'Institut de les Dones ha de ser de totes les dones", escrivia aquest dimarts la formació de Yolanda Díaz en un tuit.

També Podem ha sigut molt crítica amb ella. Aquest matí, la seua secretària general, Ione Belarra, ha assenyalat que és "trist que la directora de l'Institut de les Dones haja sigut destituïda per la corrupció i no per la transfòbia". "Mai degué ser nomenada. La pressió social i política funcionen i és d'on vindrà qualsevol avanç en aquesta legislatura, perquè del govern és clar que no", ha indicat.