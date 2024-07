El Consell porta al Suprem la negativa de Sánchez a convocar la Conferència de Presidents

El Consell reclamarà al Tribunal Suprem la convocatòria d'una Conferència de Presidents, el màxim òrgan polític de cooperació entre l'Estat i les autonomies i que no es reuneix des de març de 2022, fa quasi dos anys i mig. La portaveu de l'executiu valencià, Ruth Merino, ho ha anunciat aquest dimarts després del ple que la Generalitat ultima la presentació d'un recurs contenciós administratiu davant l'alt tribunal per a reclamar la convocatòria al president del Govern, Pedro Sánchez. Diverses comunitats governades també pel PP han informat que faran el mateix, en el que sembla una operació de pressió coordinada des de Génova.

La convocatòria d'aquest fòrum ha sigut sol·licitada insistentment pels territoris populars des de les autonòmiques de maig. La Generalitat, com ha recordat Merino, ho ha reclamat en diferents ocasions a Sánchez. El president Carlos Mazón li va enviar una carta a la fi d'any. Ara, el Consell insisteix i esmenta les polítiques migratòries o la reforma del finançament com a assumptes urgents per a abordar.

Segons ha recordat la portaveu, no convocar les autonomies suposa una "deslleialtat institucional" del socialista que demostra que "no té en compte" els presidents regionals. Però, a més, Merino ha incidit en el fet que no fer-ho en l'actual conjuntura contravé el reglament de la Conferència de Presidents.

"Per dos motius", segons la també consellera d'Hisenda. En primer lloc, perquè el reglament obliga el líder de l'executiu central a convocar les comunitats almenys dues vegades a l'any. I també en els casos en els quals la convocatòria siga sol·licitada per almenys deu presidents autonòmics, com succeeix ara.

Sense notícies de Montero

Merino també ha apuntat al Govern pel finançament autonòmic. Més d'una setmana després del Consell de Política Fiscal i Financera, el Consell segueix sense conéixer els recursos que percebrà del sistema en concepte d'entregues a compte i de la liquidació. "Ens van dir que en dos o tres dies tindríem les xifres, que són necessàries per a fer els pressupostos. L'any passat ja vam haver de fer-les a cegues i confiàvem a tindre-les ja, però hui en dia encara no ens han comunicat res", ha lamentat.

La responsable d'Hisenda ha destacat que al seu departament li "falten moltes dades" per a saber com procedir en el disseny d'eixos comptes autonòmics. Entre altres, el sostre de gasto i l'objectiu de dèficit, aprovats hui al Congrés. Merino ha explicat que el ministeri va facilitar dades sobre aquest tema en el CPFF, però sense "confirmar" si aquests objectius (2,6 % de sostre de gasto i -0,1 % de dèficit) podran ser diferenciats per territoris en funció del seu finançament.

El Consell exigeix un tracte diferenciat per eixa diferent situació de partida que origina el maltractament del model de finançament, però el Govern avisa que perquè territoris com el valencià puguen tindre majors marges, uns altres haurien de renunciar als seus. Dit d'una altra manera, que l'Estat no cedirà més (va donar dues dècimes de dèficit extra als territoris), la qual cosa critica la Generalitat, que assenyala que del -2,5% fixat a escala país, l'Estat es queda un 2,4% i només deixa eixe 0,1% per a les comunitats.