Els treballadors que patisquen una incapacitat sobrevinguda podran cobrar prestació mentre l'empresa els adapta el lloc

El Consell de Ministres ha remés al Congrés dels Diputats, on haurà de reunir els suports necessaris per a ser aprovat, el veto als acomiadaments automàtics davant incapacitat sobrevinguda. La principal novetat que l'Executiu ha introduït en la mateixa durant l'audiència pública és que els treballadors afectats per una incapacitat sobrevinguda i que vulguen continuar treballant podran cobrar una prestació pública durant els tres mesos que tenen per llei les seues empreses per a adaptar-los el lloc de treball.

La norma ja va ser aprovada en una primera volta en Consell de Ministres a la fi de maig i aquest dimarts ha superat la segona volta de tràmits governamentals, per a enfilar ara el camí de la cambra baixa, on haurà de sumar més 'sís' que 'nos'. Fins llavors les seues modificacions no estaran en vigor i la norma pot experimentar canvis durant les transaccions amb els grups polítics.

Fins ara una incapacitat sobrevinguda, és a dir, un accident o malaltia imprevista, podia ser causa lícita per a un acomiadament. L'empresa analitzava si l'empleat continuava sent hàbil per al lloc i si no era així podia acomiadar-li de manera objectiva. Esta reforma busca suprimir eixa causa com a argument vàlid per a l'acomiadament i deixar en la teulada de l'empleat damnificat el seu destí.

Una vegada entre en vigor la norma, el treballador podrà triar entre acollir-se a la incapacitat permanent que li reconega un metge o reclamar-li a l'empresa que li adapte el lloc o li canvie a un altre per a poder continuar treballant. Si l'empleat es veu amb forces per a fer-lo, podrà seguir en l'empresa si la conversió del lloc no suposa una "despesa excessiva" per a la companyia.

El projecte de llei estableix els criteris que permeten determinar quan els ajustos necessaris constituirien un esforç inassumible per a l'empresa. Per a això haurà de tindre's en compte "si les despeses d'adaptació poden sufragar-se amb ajudes o subvencions públiques de manera parcial o total i, si és el cas contrari, si són excessius en relació amb el salari mitjà, la grandària i el volum de negoci de l'empresa", segons ha fet públic el Ministeri de Treball en un comunicat.

500 milions d'euros per a formació

El Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimarts un paquet de 500 milions d'euros per a finançar cursos de formació a treballadors en actiu. La primera convocatòria general anunciada per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, arreplega 3.532 especialitats formatives classificades en quatre tipus de programes. La gestió i control dels cursos anirà a càrrec del Servici Públic Estatal (SEPE).