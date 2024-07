"Gastrojetas": una família fa un simpa en un restaurant de Xàbia després d'un sopar de 106 euros

El port de Xàbia bull. És el dia gran de les festes de Moros i Cristians (aquest passat dissabte). Una família que està de vacacions en este poble de la Marina Alta s'asseu a sopar en una taula d'un restaurant. Demana croquetes, creïlles braves, albergínia cruixent, tac de tonyina, galtes de porc... Han acudit a veure la desfilada de gala i què menys que picar alguna cosa.

Fins ací tot normal. Però quan els responsables del restaurant Yerba Xàbia, en l'avinguda Lepant, avinguda eixa nit repleta de gent, acudeixen amb el compte, la família s'ha esfumat. Impossible anar després a per ells. Han desaparegut entre la multitud. És el que tota la vida s'ha anomenat fer un "simpa". El compte puja a 106,20 euros. Els amos del negoci la guarden amb un apunt a boli: "No han pagat". I, clar, es disgusten. A ningú li agrada treballar debades, tirar hores i hores en el sacrificat ofici de l'hostaleria (els estius són un no parar) perquè uns "gastrojetas" s'aprofiten.

Una família fa un simpa en un restaurant de Xàbia després d'un sopar de 106 euros / Información

Els responsables del restaurant van decidir donar a conéixer aquest "simpa". Van publicar el compte en les xarxes socials amb el missatge: "A la família que va sopar en l'Herba Xàbia el dissabte 20 de juliol per a veure la desfilada de Moros i Cristians (des de la terrassa d'aquest restaurant es veu la desfilada de meravella) i va decidir anar-se'n sense pagar, li preguem que vinga i pague la seua factura".

Captats per les càmeres de seguretat

Els amos del restaurant són clars. Afirmen que tenen les imatges de les càmeres de seguretat i poden posar cara als "gastrojetas". Si no apareixen i abonen el compte, portaran les imatges a la Guàrdia Civil.