«Les queixes dels veïns són contínues: un bloc residencial no pot ser com un hotel»

La presidenta del Col·legi d'Administradors de Finques d'Alacant, María de la Mar Rodríguez, va aplaudir aquest dimecres la decisió del Govern modificar la Llei de Propietat Horitzontal perquè les noves vivendes turístiques hagen d'aconseguir l'autorització de les comunitats de propietaris, però considera que esta mesura serà insuficient si no va acompanyada d'una regulació més restrictiva de la mateixa activitat d'aquests pisos i, sobretot, de les ferramentes necessàries per a controlar-les. Entre elles, més inspeccions i sancions de major quantia.

«És un pas en la bona direcció, però tampoc es pot deixar la creïlla calenta únicament en mans de les comunitats. Cal posar els mitjans perquè es complisca la llei», assenyala Rodríguez, que advoca per una legislació molt més restrictiva. Així, la presidenta dels administradors de finques assegura que rar és el dia que no reben queixes d'algun veí per aquest motiu i descriu la frustració de molts residents davant la nul·la efectivitat de les denúncies que formulen.

Un carrer del centre d'Alacant, amb diversos blocs d'apartaments. / Pilar Cortés

«El problema és que un bloc residencial no pot ser com un hotel. Els veïns no tenen per què aguantar la constant entrada i eixida de gent amb maletes, les festes i els comportaments incívics», assegura. Encara que moltes vegades es relaciona aquest fenomen amb els centres de les ciutats, María de la Mar Rodríguez assenyala que a la província el problema també s'estén a moltes zones de platja. «Abans podies trobar-te que el veí del costat llogava l'apartament al juliol o a l'agost, ara en un sol mes pots tindre huit entrades i eixides d'inquilins», explica sobre els canvis que s'han produït en el lloguer vacacional amb la irrupció de les plataformes digitals. A més, recalca que la major part d'aquests lloguers són il·legals, és a dir, ni tan sols compleixen la normativa actual.

Immobiliàries

Per part seua, la presidenta de l'Associació d'Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval), Nora García, també veu amb bons ulls tant els canvis promoguts des del Govern central, com la regulació que prepara la Generalitat, que confien que posen cert orde en el sector. «Cal posar sentit comú. Han de conviure totes les modalitats de lloguer, però el tema dels apartaments turístics s'havia desbordat», assegura García.

Sobre aquest tema, la principal esperança d'esta professional és que la nova regulació anime que els propietaris que havien abandonat el lloguer tradicional pel turístic facen marxa enrere i augmente l'oferta per a primera residència. «La situació actual és un autèntic drama, no hi ha pisos disponibles», es lamenta.

La presidenta d'Asicval denúncia, igualment, les molèsties que ocasionen aquests pisos quan se situen en edificis residencials i no en blocs complets.