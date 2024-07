La segona onada de calor en 48 hores portarà al litoral més nits tòrrides

La segona onada de calor en 48 hores dispararà el termòmetre fins als 40°C aquest dimecres en la meitat sud de la província de València segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). En l'avís especial de fenòmens adversos l'Aemet alertava ahir de temperatures «molt altes» hui dimarts i demà dimecres.

A això se sumarà "un ambient nocturn molt càlid". De fet, l'Aemet apunta que "les matinades del dijous i divendres, probablement, seran tòrrides en gran part del litoral" valencià perquè no baixarà el mercuri dels 25°C.

Anticicló africà

Darrere d'aquesta segona onada de calor d'aquest estiu està el desplaçament de l'anticicló africà en nivells mitjans i alts sobre la Península, la qual cosa donarà lloc a una situació de gran estabilitat atmosfèrica. Aquest factor, unit a l'alta insolació d'aquesta època de l'any, l'absència de nuvolositat i els vents fluixos o en calma, "induirà un augment de les temperatures que, a partir de hui dimarts, se situaran en valors elevats en àmplies zones del centre i sud peninsular, la qual cosa suposarà un risc important per a les persones", destaca.

S'espera que la situació persistisca i s'amplie a una àrea major el dimecres, que serà el dia àlgid de l'episodi. "A partir del dijous, una massa més fresca començarà a penetrar per l'extrem suroccidental peninsular, la qual cosa introdueix un marge d'incertesa sobre la persistència de les temperatures molt altes", detalla l'avís.

L'Aemet ha activat per a hui dimarts el nivell groc de risc per altes temperatures en quasi tota la província de València entre les 13.00 i les 20.00 hores, ja que espera que a l'interior nord s'arribe als 39°C i els 36°C en tota la meitat sud. Un pronòstic que serà pitjor per al dimecres, amb l'avís taronja per risc important activat entre les 13.00 i les 20.00 hores en tota la meitat sud de la província de València, on les màximes estaran entre els 39 i els 40 graus. A l'interior nord de València i en el litoral nord d'Alacant hi ha avís groc per risc de temperatures de 38°C.

Menys nits asfixiants

El balanç que fa l'Aemet a la C. Valenciana d'aquestes tres primeres setmanes del mes mostren un juliol "menys càlid que els dos anteriors". Això es tradueix en un menor nombre de nits tropicals, amb mínimes no inferiors als 20°C, i també de matinades tòrrides amb el mercuri sempre per damunt dels 25°C.

Així, amb data de 22 de juliol, València suma aquest any 37 nits tropicals i una de tòrrida. A hores d'ara de l'any, en 2023, ja s'havien registrat 41 nits tropicals i 10 tòrrides. Castelló de la Plana i Alacant aquest 2024 encara no han viscut cap nit tòrrida quan l'any passat ja n'havien comptabilitzades 6 i 3 respectivament. També baixen les nits tropicals: 33 en les dues capitals, amb quatre i sis menys.

No obstant això, encara queda molt d'estiu per davant, perquè, segons el cap de Climatologia de l'Aemet a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, "en general les nits més adverses es registren a final de juliol o a l'agost".