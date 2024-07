Asp instal·larà un punt violeta i un altre groc per a unes festes lliures de sexisme i un consum responsable

L'Ajuntament d'Asp ha presentat aquest dijous una iniciativa per a les pròximes festes locals: la instal·lació de punts violetes i grocs, amb l'objectiu de garantir un entorn festiu segur, lliure de drogues i violència.

La regidora d'Igualtat, Yolanda Moreno, acompanyada per Ana Iborra, agent d'Igualtat, i Sara Granero, educadora social de la UPCCA, ha explicat que esta mesura respon a un compromís ferm de l'Ajuntament amb la seguretat i el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes durant les celebracions de les festes patronals. "Volem que les nostres festes siguen un espai de gaudi i convivència, on tots puguen sentir-se segurs i protegits", ha assenyalat.

Aquests punts d'informació se situaran en els voltants de la Barraca Popular i estaran atesos per voluntaris i serviran com a llocs d'informació, prevenció i actuació immediata en cas d'agressions o situacions d'assetjament. "La lluita contra la violència de gènere és una prioritat per al nostre Ajuntament. Aquests punts són un recurs essencial per a brindar suport i protecció als qui el necessiten”, comenta Ana Iborra, Agent d'Igualtat.

D'altra banda, s'oferirà informació per a la prevenció del consum de drogues i l'atenció en cas d'intoxicacions. Equips de professionals de la salut i voluntaris estaran disponibles per a oferir informació, realitzar intervencions preventives i assistir en situacions d'emergència relacionades amb el consum de substàncies.

"La sensibilització i la intervenció primerenca són claus per a evitar problemes majors. Volem que les nostres festes siguen un lloc on la diversió no estiga renyida amb la salut i la seguretat per això enguany, com a novetat, comptarem amb un alcoholímetre per a evitar multes i accidents de trànsit", assegura Sara Granero, treballadora social.

Cal destacar que tots aquells que s'acosten fins al punt podran participar en una enquesta anònima i rebran marxandatge amb lemes com “Em respecte, et respecte” o “el meu cos no necessita la teua opinió”. A més, enguany s'entregaran tapa gots per a evitar possibles submissions químiques.

Responsabilitat

L'Ajuntament d'Asp convida a tota la ciutadania a gaudir de les festes amb responsabilitat i a fer ús d'aquests punts si ho consideren necessari. "Amb esta iniciativa, Asp es posiciona com un referent en la promoció d'unes festes segures i inclusives per a tots i totes per a la construcció d'una comunitat més segura i solidària", ha destacat el Consistori en un comunicat.

Així, l'Ajuntament d'Asp "agraeix la col·laboració per a aconseguir unes festes inoblidables i lliures de violència i drogues".