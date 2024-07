Baldoví es persona davant l'Audiència Nacional per l'espionatge de la policia 'patriòtica'

El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha fet efectiva la seua personació davant l'Audiència Nacional com a afectat per "l'espionatge instigat fa uns anys pel Govern estatal del PP a polítics de l'oposició". L'exdiputat en el Congrés, igual que altres desenes de polítics de l'esquerra, és una de les persones que va ser espiada per la denominada 'policia patriòtica', segons es va destapar recentment. Entre els que van patir la intervenció de les seues comunicacions es troben també uns altres excàrrecs de Podem i Compromís, quan van formar part de la candidatura conjunta “A la valenciana” per a les eleccions generals.

Baldoví ha afirmat: “Fa unes setmanes vaig conéixer que havia sigut espiat pel govern del Partit Popular i m'he personat. Ho faig perquè tot el pes de la llei recaiga sobre aquells que van fer un ús partidista, indigne i antidemocràtic de les institucions i de la policia”.

"Continue esperant que el Partit Popular demane disculpes a la ciutadania i assumisca la seua responsabilitat per un dels casos de corrupció més greus que poden passar en democràcia: l'espionatge a representants del poble pel simple fet de no donar suport al govern”, ha afegit el portaveu de Compromís.

L'espionatge policial es va produir en 2016 per part de la direcció de la Policia Nacional i del Ministeri de l'Interior durant el govern del Partit Popular.

Des de Compromís es considera que l'espionatge a representants triats democràticament pel simple fet de no formar part de la majoria del govern d'aquell moment s'enquadra en l'ànim evident d'usar el poder de l'Estat per a subvertir la voluntat popular mitjançant campanyes de difamació.