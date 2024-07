La jutgessa envia a presó al pare que va intentar matar a colps al seu bebé a Manacor

La jutgessa de guàrdia de Palma ha decretat hui l'ingrés incondicional a la presó del jove acusat d'intentar matar a colps al seu bebé a Manacor. El sospitós, de 21 anys, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la magistrada. El jove ha sigut presentat també davant un jutjat de violència sobre la dona, després que la seua parella, la mare del nounat, haja denunciat davant la Policia que ella també ha patit maltractaments. El pare està acusat de delictes d'intent d'assassinat i violència masclista. Les dos causes seran remeses pròximament als jutjats de Manacor, que s'encarregaren de la instrucció.

L'acusat ha sigut posat aquest matí a la disposició del jutjat d'instrucció número 12 de Palma, ja que la detenció es va produir a Son Espases, on el bebé va ingressar divendres passat amb lesions molt greus pels colps rebuts. A la seua arribada a l'edifici judicial, ha assegurat que es penedeix "molt" de l'ocorregut. Davant la magistrada ha optat per guardar silenci i, després de la compareixença, la Fiscalia ha sol·licitat el seu ingrés a la presó sense fiança. La jutgessa així ho ha acordat.

L'agressió al bebé es va produir dijous passat a la nit, quan el pare es va quedar tot sol amb el xiquet en la vivenda on resideix la família, a Manacor. La dona va eixir a passejar al gos i quan va tornar el bebé estava en el seu bressol aparentment adormit. Va ser durant eixa nit quan va començar a plorar i quan li va canviar el bolquer va notar que la cama no tenia to muscular. Davant esta situació, li va preguntar al pare si havia passat alguna cosa i va cridar a la seua mare perquè valorara el seu estat. En un primer moment el pare va negar que s'haguera produït algun incident quan va estar sol amb el bebé.

En arribar l'àvia materna i percebre que el xiquet estava groguenc, tots es van dirigir a l'hospital de Manacor. Els metges van derivar al bebé a Son Espases, ja que van detectar diverses lesions i fractures. El xicotet va ingressar a l'hospital palmesà el divendres de matinada. Els facultatius van comunicar la situació al jutjat de guàrdia de Palma i als servicis de protecció del menor, que es van entrevistar amb els pares i van elaborar un informe davant les diferents versions aportades pel pare. El jove va arribar a reconéixer que les lesions tenien una causa accidental, però va canviar tres vegades de versió sobre l'origen d'aquestes ferides.

El cas va ser notificat al grup d'Homicidis de la Policia Nacional el dilluns al migdia. Els agents van iniciar una investigació, van dur a terme nombroses gestions i van prendre declaració a diversos testimonis, després de la qual cosa van detindre al pare com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa el dilluns a la vesprada.

Finalment, els investigadors van esbrinar que els fets es van produir en el domicili familiar el dijous a la nit, quan la mare es va absentar i el pare es va quedar a càrrec del bebé. Les perquisicions van permetre descartar que es tractara d'un accident. Segons la investigació, el pare va agredir reiteradament al bebé, provocant-li diferents lesions amb pronòstic molt greu. El jove no va explicar els motius, però va reconéixer l'agressió.

El bebé segueix ingressat a l'hospital amb nombroses fractures i lesions cranials, encara que la seua vida no corre perill, segons ha explicat la Policia. Durant la declaració testifical de la mare del menor es van apreciar indicis que ella també havia sigut agredida pel sospitós, per la qual cosa també se li imputa un delicte de maltractaments en el context de la violència de gènere. La Unitat de Família i Dona (Ufam) de la Policia Nacional ha tramitat diligències sobre aquests fets.