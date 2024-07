El preu de la vivenda nova arriba al nivell de la bambolla immobiliària

El preu mitjà de la vivenda nova s'ha situat en 2.016 euros el metre quadrat a la Comunitat Valenciana al tancament del primer semestre de l'any, per damunt de la barrera dels 2.000 euros el metre quadrat, una xifra a què no havia arribat des de la bambolla immobiliària de desembre de 2008.

Aquesta evolució a l'alça s'ha registrat el juny de 2024 després d'un creixement anual del 4% i una variació semestral de l'1,8 %, segons un estudi de vivenda nova publicat per la Societat de Taxació.

València és la capital valenciana en la qual més ha crescut el preu de la vivenda nova en l'últim any (4,3%), que s'iguala amb el creixement mitjà del conjunt d'Espanya. Al seu torn, també destaca l'evolució d'Alacant i Castelló, amb increments anuals del 3,3% i 3,1%, respectivament.

La delegada general de València Nord, Castelló i Terol de Societat de Taxació, Paloma Escuriola, explica que «el mercat de la vivenda nova a la Comunitat Valenciana continua mostrant un gran dinamisme» i que «aquesta evolució alcista està influïda per una demanda sostinguda de vivenda nova, a la qual cosa se suma l'augment dels costos de construcció i l'escassetat d'oferta en el mercat».

Alces

L'estudi destaca l'evolució de Benidorm, Torrent, Torrevella, Sagunt i la Vila Joiosa, on el preu mitjà ha pujat per damunt del 4,5% durant els últims dotze mesos, a major ritme que València capital. De les tres capitals, València manté el preu unitari més elevat amb 2.245 €/m²; seguida per Alacant (1.677 €/m²) i Castelló (1.614 €/m²). Sense comptar amb aquestes, Benidorm és el municipi amb el preu més elevat (2.291 €/m²), seguit per Benicàssim (1.979 €/m²).

L'estudi "confirma la recuperació de l'optimisme en el sector immobiliari de la Comunitat Valenciana, en línia amb el que està ocorrent en altres autonomies espanyoles, després de trencar la tendència negativa de l'últim any i mig". La desescalada de tipus d'interés hauria d'actuar com a estímul per a reactivar de manera gradual la demanda, tant pel costat de les compravendes com pel de la concessió de nous préstecs hipotecaris, ha destacat la Societat de Taxació.

Índex d'esforç

L'índex d'esforç immobiliari, que mesura el nombre d'anys de sou íntegre que un ciutadà mitjà necessitaria destinar per a la compra d'una vivenda de tipus mitjà, s'ha situat en 6,5 anys a la Comunitat Valenciana al tancament del segon trimestre de 2024. Aquesta dada s'ha mantingut estable a la Comunitat Valenciana respecte de fa un any. La mitjana nacional s'estableix en 7,6 anys.