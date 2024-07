Quan posar-se a règim era una “cosa d'homes”

Cal remuntar-se a 1670 per a localitzar la primera campanya ‘anti obesitat’ d'Europa. Va ser el moment en el qual un xicotet grup d'experts en medicina van començar a advertir dels perills que podia tindre per a la salut el fet de guanyar pes. No obstant això, el seu missatge no va calar, ja que la societat tenia un pensament molt diferent del que tenim hui dia.

Obres d'art com “Les tres Gràcies” de Rubens ens mostren el tipus de cossos que eren considerats bonics o atractius en el passat: dones entrades en carns que, per mitjà del seu físic, mostraven que tenien accés a menjar. És a dir, un cert grau de grassor es relacionava amb aspectes positius i la primesa era vista com el físic que tenia la gent pobra i que patia de malalties.

Per aquests motius, les primeres campanyes de dietes van ser ignorades per la societat. No obstant això, en el segle XVIII a Gran Bretanya van començar a veure l'obesitat com un problema mèdic. Això va coincidir amb un moment en el qual era habitual el consum conspicu, és a dir, la compra de béns o servicis amb el propòsit de mostrar la riquesa. Això era una cosa que també ocorria en els restaurants, llocs en els quals la gent rica demanava tot això del menú encara que fora impossible que s'ho menjaren.

Cada vegada hi ha més homes preocupats pel seu aspecte, però històricament han sigut les dones les que es relacionen més amb l'autocura i l'estètica. No obstant això, la dieta no va començar així, sinó que era vista com una cosa d'homes. Els missatges sobre els perills de menjar massa eren dirigits cap a ells, assegurant que eixe comportament “no era de cavallers”.

En aquell moment la dieta no era una qüestió merament estètica, sinó que era vista com una manera de fer que els homes dugueren a terme de manera correcta el seu paper en la societat. Els historiadors Keith Waiden i T. J. Jackson Lears també suggereixen que algunes persones van començar a usar la dieta com una manera de manejar l'estrés en una societat cada vegada més industrialitzada.

En el segle XIX la societat veia cada vegada més similituds entre els homes i les dones, que començaven a tindre un poc més d'autonomia. Tanmateix, això no es va veure com un assoliment sinó que alguns van decidir que els homes s'estaven tornant massa femenins acceptant treballs que comportaven un estil de vida sedentari, mentre que les dones es tornaven masculines participant en polítiques. Aquesta situació va propiciar la publicació del primer best-seller de dietes de la història: “Letter on corpulence” (que traduït seria “Carta sobre la corpulència”), de William Banting en 1863.

Aquesta guia suggeria que el règim estava associat amb la masculinitat. En el llibre es promovia una dieta que consistia en carn roja, fruita i alcohol amb quatre xicotets menjars al dia, a més de promoure esports fora de casa. A més d'això, l'autor creia en l'autoregulació arribant a assegurar que el sobrepés era un problema personal signe de peresa i un caràcter poc viril. Per a les dones les coses encara no s'havien tornat tan estrictes, ja que els cossos més redons i amb corbes seguien el cànon de bellesa establit.

En aquesta època ja podem localitzar a alguns personatges històrics que van ser víctimes de l'obsessió que començava a emergir per les dietes. El poeta Lord Byron vivia sota aquests règims a base de gasosa, galetes i vinagre arribant a perdre 30 quilos. No obstant això, malgrat eixa suposada autocura que duia a terme, va acabar morint a primerenca edat amb 36 anys.

En el segle XIX fer dieta s'associava amb tindre una bona salut, però va començar a tornar-se realment important per a la societat en el XX. És en aquest moment quan la cultura comença a acceptar els cossos prims com un símbol de bellesa i a rebutjar aquells que tenien sobrepés.

És en aquest segle quan sorgeix la coneguda com a “dieta d'Horace Fletcher”, que consistia a mastegar el menjar un mínim de cent vegades i escopir-la abans d'engolir-la. Això feia que, suposadament, els nutrients del menjar foren absorbits pel cos sense la part negativa, que era guanyar calories. Això no tenia cap base científica i el que hi havia darrere de la gent que es prestava a practicar esta dieta era, en molts casos, un trastorn alimentós.

Pastilles

Va ser en aquest segle quan les dietes van començar a centrar-se més en la dona, obligada a seguir uns cànons de bellesa, mentre que els homes podien estar més despreocupats del tema. Després de la Segona Guerra Mundial van començar a vendre's les pastilles de dieta i van aparéixer aquests anuncis que molts estem acostumats a veure on apareixen fotos d'un cos abans i després de sotmetre's a un suposat tractament que l'ha ajudat a aprimar de manera natural.

Les pastilles de dieta eren moltes vegades laxants i tenien efectes secundaris perillosos per a les quals els consumien de manera habitual. Algunes també eren drogues a base d'extracte de tiroide, l'efecte del qual era augmentar el ritme del cos perquè aquest cremara energia. Les conseqüències d'ingerir aquestes substàncies eren múltiples, entre elles problemes cardiovasculars i, per descomptat, la mort.

En aquest context també va nàixer la dieta Gayelord Houser, en un moment on les dones volien emular ser estreles de Hollywood sense por a les conseqüències. Esta dieta no es basava en cap estudi científic i consistia en el consum excessiu de vitamina B. Va ser en aquest moment quan va començar a emergir la necessitat de comptar les calories de cada menjar.

Estar a règim o seguir una dieta continua sent una cosa habitual en el nostre dia a dia i, en certa manera, això s'ha convertit en una indústria. Segons l'informe “Dietes miracle i societat espanyola”, de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i la Fundació Mapfre, els espanyols gasten al voltant de 2.000 milions d'euros a l'any en dietes miracle que, segons aquest mateix estudi, en la majoria dels casos no funcionen i són perilloses per a la salut dels qui se sotmeten a elles.