Songs for an Ewan Day tornarà a fer màgia en el Bosc del Agüil de Salinas

Songs for an Ewan Day tornarà a fer màgia en el bosc del Agüil a Salinas (Castrillón, Astúries) el 9 i 10 d'agost, que serà quan aquest festival, un dels més bonics i especials del país, celebre la seua IX edició.

La cita tornarà a conjuminar música, esport i gastronomia per a oferir al públic durant el cap de setmana un increïble pla a l'aire lliure que es podrà tornar a gaudir de forma totalment gratuïta.

Com és habitual, Songs for an Ewan Day tornarà a bolcar-se en la cita, acaronant cada detall i apostant per donar protagonisme a talents emergents, senya d'identitat del festival, en un cartell que compartiran amb artistes i bandes ja consolidades.

El cartell arreplega més de 10 artistes diferents, consolidats i emergents. / .

La sendera que es dibuixa entre els arbres del bosc conduirà a l'íntim escenari, integrat en la salvatge naturalesa del lloc, pel qual passaran, David Otero, Marina Reche, Noan, Lemot, Hinds, Smile, Mafalda Cardenal, Yarea, Inazio… i un artista convidat sorpresa, que serà el brillant colofó d'aquesta nova edició!

Tots junts oferiran dues nits inoblidables en les quals, un any més, serà present Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinc Estreles que promou les trobades entorn del directe, mostrant el seu fidel compromís amb Astúries i la música.

El festival comptarà amb una zona de food trucks en la qual els assistents trobaran propostes per a tots els gustos, ideals per a reposar forces al llarg de la jornada musical.

Songs for an Ewan Day, que torna a disposar del suport incondicional de l'Ajuntament de Castrillón, s'arredonirà amb dos plans per al matí del dissabte: el mateix bosc serà l'escenari d'una exclusiva classe de ioga amb Betty Ewan mentre que a la platja hi haurà una sessió de paddle surf amb l'esportista basca Alazne Aurrekoetxea (surfista professional, Campiona d'Europa i Campiona del Món per Equips).

L'accés a aquestes dos activitats serà a través de sorteig tant en les xarxes de les instructores com en les del festival, on també es trobarà tota la informació.