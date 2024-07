25.000 persones diàries ompliran un Low Festival més sostenible a Benidorm

Recta final per a un dels festivals més esperats de l'estiu. El Low Festival de Benidorm acumula 14 edicions atraient a més assistents cada any, i este èxit ha portat al festival de Benidorm a millorar contínuament la seua producció i infraestructures per a garantir una experiència única, còmoda, accessible, sostenible i inoblidable per a les 25.000 persones que s'espera que assistisquen cada dia a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor.

L'organització es compromet a mantindre l'accessibilitat i la sostenibilitat com a prioritats, eliminant els banys químics i adoptant pràctiques ecoamigables, com la reutilització de gots i materials de producció. A més, s'han implementat mesures innovadores, com l'ús d'energia solar i acords amb organitzacions per a garantir l'accessibilitat per a tots i compta amb diversos punts d'aigua gratuïta per a suportar les altes temperatures.

L'esdeveniment també fa costat a la comunitat local, amb la promoció de l'ús del transport públic i destinant els ingressos de les invitacions a organitzacions benèfiques com Aspanion (Associació de Pares de Xiquets amb Càncer de la Comunitat Valenciana) i a Anémona (Grup d'Autoajuda per a dones amb càncer de mama i ginecològic), secundant així econòmicament a aquestes dues associacions sense ànim de lucre.

A través de les seues xarxes socials, el Low Festival busca fomentar el respecte per l'entorn i convida als assistents a participar en iniciatives de sostenibilitat. Una altra novetat firmada enguany per primera vegada és un acord amb la Fundació Music For All perquè el festival siga accessible per a tots amb senyalística específica visible i amb QR, places d'aparcament reservades, àrees de descans i banys accessibles, motxilles vibratòries sota demanda i plataforma PMR elevada per als dos escenaris principals, entre altres. Amb les últimes entrades a la venda, s'espera un sold out en breu, amb esgotament de les entrades VIP i la disponibilitat limitada d'abonaments i entrades individuals.

Un cartell ple de varietat

Amb l'última actualització dels horaris, el festival ha quedat distribuït de la manera següent.

Divendres 26 de juliol

Escenari Vibra Mahou

21:05h – 22:20h – Amaral

23:40h – 01:05h – Pixies

02:15h – 03:25h – Maxïmo Park

Escenari MINI Benigar

20:00h - 21:00h - Ginebras

22:30h - 23:30h - Sidonie

01:10h - 02:10h - La La Love You

03:30h - 04:30h - Delaporte

04:50h - 06:30h - INNMIR

Escenari Ràdio 3

19:20h – 20:00h – The Pale White

20.45h – 21:30h – Repion

22:10h – 22:50h – Querido

23:35h – 00:20h – Maren

01:00h – 01:45h – Big Special

02:25h – 03:10h – Shego

03.50h – 04:35h – Parquesvr

Escenario I Love Benidorm

19:30h – 21:00h – Peredius B2B Bea Miau

21:00h – 22:30h – Lola Bozzano

22:30h – 00:00h – Cool Nenas

00:00h – 01:30h – Wisemen Project

01:30h – 03:00h – Joe Goddard

03:00h – 04:45h – Marcelo Pantani

04:45h – 06:30h – Yahaira

Dissabte 27 de juliol

Escenari Vibra Mahou

20:55h – 22:05h – Suede

23:25h – 00:40h – Mikel Izal

02:00h – 03:00h – Kavinsky

Escenari MINI Benigar

19:45h - 20:45h - Shinova

22:10h - 23:15h - Los Planetas (celebrando los 30 años de “Super 8”)

00:50h - 01:50h - Ojete Calor

03:10h - 04:20h - Veintiuno

04:30h - 06:30h - Neoverbeneo

Escenari Ràdio 3

19:15h – 20:00h – Viscopaf

20:45h – 21:30h – Hidrogenesse

22:10h – 22.55h – Sienna

23:35h – 00:20h – Morreo

01:00h – 01.45h – Will Butler & Sister Squares

02:25h – 03:10h – Sandré

03.50h – 04:35h – VVV [Trippin' You]

Escenari I Love Benidorm

19:30h – 21:00h – Stereo Dj´s

21:00h – 22:30h – Putochinomaricón

22:30h – 00:00h – Miss Deepin

00:00h – 01:30h – Sama Yax (tbc)

01:30h – 03:00h – Two Ex

03:00h – 04:45h – Horse Meat Disco

04:45h – 06:30h – Álvaro Cabana

Diumenge 28 de juliol

Escenari Vibra Mahou

19:45h – 20:25h – La 126

21:05h – 22:20h – Crystal Fighters

23:40h – 00:50h – Arde Bogotá

02:00h – 03:15h – La Casa Azul

Escenari MINI Benigar

20.00h - 21.00h - La Plazuela

22.30h - 23.30h - Carlos Sadness

00.55h - 01.55h - Niños Mutantes

03.20h - 04.20h - El Columpio Asesino

04.40h - 06.00h - Flash Show

Escenari Ràdio 3

19:15h – 20:00h – Claim

20:45h – 21:30h – Vatocholo

22:10h – 22:55h – Niños Luchando

23:35h – 00:20h – El Buen Hijo

01:00h – 01.45h – Night Beats

02:25h – 03:10h – Barry B

03.50h – 04:35h – Lady Banana

Escenario I Love Benidorm