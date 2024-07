Bomba! Destapen que la reconciliació de Dani Alves i la seua dona hauria sigut un muntatge

Joana Sanz i Dani Alves han trencat. Almenys, això és el que li ha confirmat l'entorn de la model al programa 'Así es la vida', que aquest dijous confirmava que les persones més afins a la parella asseguren que mai va haver-hi una reconciliació entre ells.

La parella s'ha deixat veure aquests mesos fent passejos pels carrers de Barcelona, menjant en restaurants en actitud afectuosa i fins a una escapada... però, va ser certa aquesta suposada reconciliació?

Els col·laboradors del programa comentaven que es tractava d'un pacte al qual hauria arribat la parella per a blanquejar la imatge del brasiler després de tot l'escàndol judicial en el qual s'ha vist embolicat.

Pel que sembla, Joana hauria acceptat la proposta de l'exfutbolista a canvi d'una suma de diners perquè Dani es mostrara a la societat com un home penedit i mereixedor d'una segona oportunitat... però mai haurien arribat a perdonar-se.

Hui, Alves s'ha deixat veure al costat de la seua advocada, Inés Guardiola, en l'Audiència de Barcelona per a firmar i se li ha preguntat per aquesta informació... però com de costum, ha guardat silenci. Després de diversos minuts a l'interior, l'exfutbolista eixia al costat de la seua advocada i evitava revelar com es troba després dels rumors de crisi sentimental amb la model.