Camela celebra els seus 30 anys de carrera en Brilla Torrevieja: Compra la teua entrada

L'icònic duo musical Camela actuarà aquest diumenge, al Parc Antonio Soria, dins del festival Brilla Torrevieja, quan celebren els seus 30 anys de carrera artística. Encara queden entrades disponibles per a aquest esperat esdeveniment.

Camela, format per María de los Ángeles Muñoz i Dionisio Martín, ha deixat una empremta indeleble en el panorama musical espanyol des de la seua formació en 1994. Amb el seu característic estil tecno-rumba, el grup ha conquistat a diverses generacions, fusionant ritmes electrònics amb flamenc i pop d'una manera única. El seu pròxim concert en el festival Brilla Torrevieja promet ser una celebració de la seua llarga trajectòria i una nit plena de nostàlgia i emoció.

Al llarg de les seues tres dècades de carrera musical, Camela ha llançat nombrosos èxits que han marcat la vida de molts dels seus seguidors. Cançons emblemàtiques com «Cuando zarpa el amor», «Sueños inalcanzables» i «Lágrimas de amor» són només alguns dels temes que han portat el duo a vendre milions de discos i a rebre múltiples reconeixements en la indústria musical. L'actuació a Torrevella serà una oportunitat perquè els fans gaudisquen en viu d'aquests clàssics, així com de noves interpretacions.

Pots comprar les teues entrades directament ací:







El festival Brilla Torrevieja es presenta com l'escenari ideal per a aquest homenatge a 30 anys de música i records. Amb una producció cuidada i un entorn espectacular, el concert de Camela es perfila com un dels moments més destacats del festival. L'actuació no només celebrarà la carrera del duo, sinó que també brindarà als assistents una experiència inoblidable, plena d'energia al ritme únic del duo.

Consulta ací tots els esdeveniments: