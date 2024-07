El Consell reclama al Govern ajudes urgents per al camp

El camp valencià ha posat xifres als estralls de la sequera: 250 milions en pèrdues. El balanç el feia l'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA, previ a la reunió que ahir van mantindre a Madrid els responsables d'Agricultura de la Comunitat Valenciana, Múrcia, Aragó, Andalusia, La Rioja i Castella-la Manxa amb representants de COAG, Asaja, UPA i de Cooperatives Agroalimentàries. La petició va ser comuna, en reclamar al Govern que convoque la Mesa de la Sequera i habilite ajudes urgents.

El conseller Miguel Barrachina (PP) no dubtava a qualificar de catastròfica la situació per la qual estan travessant la Comunitat Valenciana i les cinc autonomies en les quals l'absència de precipitacions està fent més mal. Són quasi 100 milions d'euros perduts en els cultius, assenyalava, a la qual cosa s'uneix el problema de la ramaderia extensiva «que manca de pastures i d'aigua».

«Este és un problema nacional que requereix solucions nacionals, per això hem emplaçat el ministre Luis Planas a la convocatòria urgent d'una Mesa de la Sequera. Des dels governs autonòmics estem donant solucions parcials, assistint aquells municipis en els quals s'estan sacrificant animals. Però creiem que, sent un problema comú, la solució ha de ser comuna», subratllava.

El nou titular d'Agricultura del govern valencià després de l'eixida abrupta de José Luis Aguirre (Vox) recordava que des que la Confederació del Xúquer decretara la situació excepcional per sequera extraordinària «l'executiu central no ha fet un sol pas». «L'esforç l'està fent en solitari el Consell que esta mateixa setmana ha enviat cisternes d'aigua a les zones d'interior que més ho necessiten», remarcava Barrachina.

Un any «pèssim»

«Fa alguns anys que les collites són dolentes, però aquest en concret és pèssim», recordava. La copiosa primavera de 2022 va permetre recarregar aqüífers i embassar aigua per a temperar el preocupant dèficit pluviomètric especialment acusat al nord de Castelló, el sud de València i la Marina, on les pluges acumulades en el present any hidrològic fins a juny representen menys del 25% de la precipitació mitjana del període 1991-2020. Únicament en les zones interiors de les tres províncies aquest percentatge es va situar entre el 50% i el 75%. Les pèrdues destaquen en els cereals de secà, el cirerer, les figues, els nispros, l'ametler, les vinyes o l'olivar. Els ramaders, mentrestant, davant la falta de pastures naturals, han de recórrer als pinsos.