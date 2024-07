Educació anuncia un pla plurianual amb més diners per a la concertada amb un augment inicial del 3%

Un pla plurianual amb més diners per a l'ensenyament concertat que començarà amb un increment del 3% en els diners per a aquesta mena d'educació. Així ho ha avançat el conseller José Antonio Rovira en el Fòrum Alacant, organitzat per INFORMACIÓ i presentat pel president de la Generalitat, Carlos Mazón, que a més serà l'últim abans de les vacacions.

A preguntes del director del diari, Toni Cabot, Rovira ha dit que “la concertada, amb tota la raó del món, demana millores. La conselleria es fa càrrec del pagament de nòmines, però hi ha un altre apartat de despeses que les tenen congelades des de crisis de 2011. El Botànic va mantindre les mateixes despeses. Traçarem amb ells un pla plurianual per a pujar un poc cada any. Aquest serà entorn d'un 3% de pujada d'aqueixes altres despeses, per a, en tres o quatre anys, anar a la xifra objectiu final”. L'increment de la partida per a la concertada serà per a ajudar amb les despeses corrents i el pagament al personal d'administració i servicis que en l'última dècada se'ls han disparat en un 30%, segons ha precisat al final del col·loqui el director general de Centres, Jorge Cabo. Com en la pública, el pagament a professors l'assumeix Educació.

D'altra banda, ha explicat que el Pla Edificant segueix amb les seues actuacions i que la Generalitat assumirà la major part de la inversió en la construcció de nous instituts de Secundària, sobretot, per a no sobrecarregar als ajuntaments, que assumeixen el manteniment dels centres.

Rovira també ha destacat que s'ha aprovat la construcció de quatre centres nous d'Educació Especial, dos en localitats governades pel PP i altres dos en municipis del PSOE. “Aqueixa és la diferència entre ells i nosaltres”, ha dit entre aplaudiments.

Sobre el Pla de Salut Mental en el qual es treballa amb Sanitat i Servicis Socials, ha assenyalat que cada àrea fa la seua part, i que s'augmentarà la ràtio d'orientadors educatius amb la incorporació de 480 més als centres l'any vinent. Així mateix, s'ha felicitat pels primers fruits de la prohibició de l'ús dels mòbils a les aules, assenyalant que els mestres coincideixen que després de molts anys els xiquets tornen a parlar entre ells als patis durant l'esbarjo.

Quant a l'Espanyol per a Estrangers, entre moltes altres qüestions, el conseller ha assegurat que hi haurà reforç amb més grups per a atendre la demanda al final de la matrícula perquè el curs passat, segons Educació, van quedar vacants 380 places entre les tres províncies. També ha parlat de reforç d'FP amb 241 grups nous i quasi 20.000 places, de la gratuïtat de l'educació infantil de 0 3 anys (de la qual es beneficiaran 43.000 alumnes en tota la Comunitat), del districte únic i de la fi de la “imposició” del valencià en zones castellanoparlants.

El col·loqui, titulat, «Educació en llibertat», s'ha celebrat en el restaurant El Maestral, amb l'assistència també de la consellera d'Innovació, Nuria Montes; el president de la Diputació, Toni Pérez; alcaldes i rectors, entre altres.

En l'obertura, Mazón ha parlat del procés de reforma i llibertat que estan introduint a la Comunitat Valenciana, d'aquí ve que demanara ser mantenidor i teloner. Així mateix, ha dit que després dels canvis en la Generalitat amb l'eixida de Vox del govern segueixen amb la seua agenda reformista. “És irrefutable que el nivell executiu sobretot, i educatiu en particular, està fora de tot dubte” i que la Comunitat Valenciana és la que més ocupació ha creat segons l'EPA, ja que Rovira també coordina ocupació.