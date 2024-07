L'afectiu missatge d'Amaia Montero a Sara Carbonero després del concert de Karol G: "Tens el meu suport"

La reaparició d'Amaia Montero en els escenaris durant el concert de Karol G en el Santiago Bernabéu continua en el cor dels seguidors de la cantant. L'artista va tornar als escenaris després de dos anys fora d'ells impressionant pel seu aparent nerviosisme en un mitjà que, fins no fa molt temps, era un lloc que solia freqüentar.

Entre els molts famosos que han reaccionat a la seua tornada, es troba Sara Carbonero. La periodista no ha pogut contindre l'emoció, com ha manifestat públicament en les seues xarxes socials: "Feia tot el dia que estava emocionada fins a les llàgrimes amb l'actuació d'Amaia Montero i vam voler fer-li el nostre humil homenatge", començava dient en la citada publicació.

“Gràcies per donar-nos ales i esperança, per la teua valentia i la teua força, amb aqueixa elegància i saber estar, amb aqueixa veu inconfusible i aqueixa cançó que, encara que passen els anys que passen, serà sempre un himne i ens pegarà pessic dels bons. La teua música és teràpia i és molt necessària per a fer callar els sorolls. Et mereixes totes les coses bones. T'esperarem sempre”, va continuar escrivint.

Aquestes emotives paraules cap a l'exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh', han sigut respostes per la mateixa Amaia Montero, que no ha dubtat a mostrar-li tot el seu suport: "Ací tindràs sempre la meua mà per a agarrar-nos ben fort". No obstant això, els missatges no van quedar ací, Sara Carbonero va tornar a respondre a la cantant, i va demostrar la gran amistat que les uneix: "El mateix et dic. La meua mà i el braç sencer. Sempre fortes. Mil gràcies per emocionar a tot un país".