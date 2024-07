Llibertat amb fiança de l'acusat de matar un home a Gata de Gorgos

La indignació creix per moments en el municipi de Gata de Gorgos després d'estendre's entre els veïns la notícia que ha eixit esta setmana de presó el presumpte autor material de l'homicidi a colps de David Lledó Caselles, de 38 anys, el passat 22 de juny. L'implicat va abandonar dimarts passat la presó de Fontcalent després de pagar una fiança de 3.000 euros que li va imposar l'Audiència Provincial d'Alacant per a ser excarcerat.

L'acusat de l'homicidi, el marroquí Mohamed H., de 39 anys, a penes ha estat empresonat un mes a Fontcalent, on va ingressar per orde del jutjat d'Instrucció número 2 de Dénia el passat 24 de juny, l'endemà passat de la mort de David. La presó ordenada pel jutjat de Dénia que instrueix la causa va ser recorreguda davant l'Audiència d'Alacant, on s'ha estimat el recurs parcialment i se li va fixar una fiança de 3.000 euros per a eixir de presó.

Fonts pròximes al cas han explicat que per a l'excarceració sota fiança s'hauria tingut en compte l'informe de l'autòpsia, que indica que la mort de David es va produir per una parada cardíaca i no pels colps que li van assestar amb un pal d'un bat de beisbol o d'una aixada. No ha transcendit si l'altre implicat que estava pres també ha sigut alliberat, encara que tot apunta en aquest sentit tenint en compte que el presumpte autor material de l'homicidi ja ha eixit del centre penitenciari. El seu advocat ha rebutjat donar detalls a aquest diari sobre el cas.

Després d'eixir de presó, l'acusat s'ha difós un vídeo en xarxes socials que corre com la pólvora entre els veïns de Gata i altres municipis de la Marina Alta. En aquesta gravació es veu a l'acusat eixint per la porta principal del centre penitenciari de Fontcalent i s'alerta de la seua excarceració a la ciutadania perquè extremen la precaució.

L'acusat de l'homicidi de Gata fa un mes que resideix en el municipi i vivia com a okupa en una casa al costat de diversos compatriotes. El regidor de Seguretat Ciutadana i Emergències de l'Ajuntament de Gata de Gorgos, Joanvi Vallés, va afirmar després de la mort de David que tant la Guàrdia Civil com la Policia Local seguien el rastre d'esta persona, pel que sembla amb problemes de conducta.

Mòbil de l'agressió

Sobre el mòbil de l'agressió mortal, Vallés va explicar llavors que, una setmana abans del succés, el detingut va tindre un altercat amb la núvia de la víctima. "Sembla que es va acostar al vehicle d'ella, la va increpar, però no sabem el motiu exacte", va indicar l'edil, que creu que "això seria el detonant". No va haver-hi denúncia, encara que la dona va acudir a la Guàrdia Civil. No se sap per què no va arribar a interposar-la.

A més, el jove ja va protagonitzar altres altercats i va ser detingut. "Havia molestat dones en el dia del mercat", va assegurar el regidor. La comunitat islàmica de Gata també estava preocupada pel comportament agressiu d'aquest home marroquí. La convivència en aquest poble sempre ha sigut excel·lent i es temia que esta persona poguera alterar-la.

En la compareixença judicial després del seu arrest, el principal acusat i un altre implicat van declarar que van ser la víctima i dos amics seus els que els van esperar al carrer per a atacar-los. Van sostindre que buscaven a l'ara acusat d'homicidi per a «venjar-se» dels suposats tocaments que aquest hauria fet a una jove. Tots es van enredar en una baralla que va acabar amb l'agressió mortal.