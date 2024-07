Més de 200 efectius vetlaran per la seguretat del Low Festival a Benidorm

Ja està quasi tot preparat perquè aquest divendres comence una nova edició del Low Festival de Benidorm, que comptarà enguany amb quasi 70 artistes i una afluència prevista per a cadascuna de les tres jornades xifrada en prop de 23.000 persones, segons les dades de l'organització. Per a garantir que no es produïsquen incidents, l'esdeveniment musical comptarà amb més de 200 efectius que vetlaran per la seguretat dels assistents.

L'Ajuntament ha celebrat aquest dijous la reunió de coordinació del dispositiu sanitari i de seguretat del certamen, que ha tingut lloc en el Saló de Plens. L'esdeveniment, que comença aquest divendres 26 i es prolongarà fins al diumenge 28, comptarà amb un dispositiu que superarà àmpliament els 200 efectius entre Policia Local, Nacional, Protecció Civil (dos torns) i seguretat privada. En la citada reunió de coordinació s'ha precisat que la seguretat privada ascendirà a unes 150 persones entre vigilants, auxiliars, SIGUES, coordinadors i director. El Low Festival se celebra, com cada any, a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor. Allí s'han establit quatre escenaris i huit eixides d'evacuació.

La reunió de la junta de seguretat del Low. / INFORMACIÓN

Quant al dispositiu sanitari, es disposarà de dues ambulàncies de Suport Vital Avançat UVI, dues ambulàncies de Suport Vital Bàsic, dos metges, quatre infermers, deu Tècnics d'Emergències Sanitàries (TES) i dos socorristes en la VIP Pool.

Recollida d'entrades

Els assistents al Low poden realitzar la prevalidació de les seues entrades a l'Ajuntament des d'aquest dimecres de 19 hores a 23 hores i aquest dijous de 19 a 1 de la matinada. D'igual forma es poden arreplegar les polseres en el recinte del Low des de les 19 hores el divendres i dissabte fins a les 2.30 hores i de 19 a 1.30 el diumenge.

D'altra banda, l'alcalde i membres de la corporació local han fet aquest migdia una visita a les instal·lacions del festival a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor, on ja s'estan donant els últims retocs amb vista a tindre-ho tot preparat per a demà.

Toni Pérez, acompanyat per José Piñeiro, director de l'esdeveniment, ha conegut de primera mà les novetats per a aquesta edició. Entre elles destaca l'eliminació dels lavabos químics, que han sigut substituïts per altres connectats a la xarxa d'aigües residuals. D'igual mode, el Low també incorpora una instal·lació amb plaques solars per a proveir d'electricitat algunes zones del recinte com a barres, lavabos, etc., la qual cosa contribueix a reduir la factura elèctrica.

La visita al recinto del Low de este jueves. / INFORMACIÓN

L'alcalde ha destacat que “un any més, el Low Festival es confirma com una de les grans cites musicals de l'estiu a escala nacional, amb una repercussió innegable a la ciutat en termes d'ocupació, que també incideix en altres sectors com l'hostaleria”.

Pérez ha ressaltat una vegada més les noves mesures adoptades que continuen fent del Low un referent en sostenibilitat; “que enguany es concreta en la reducció de quasi el total de lavabos químics, substituïts per banys modulars connectats directament a la xarxa de residuals de la Ciutat Esportiva”. Una mesura ha recordat l'alcalde que “s'ha pogut implementar gràcies a les millores que s'han fet en el complex esportiu arran de l'obra per a la creació dels dos nous camps de futbol”.